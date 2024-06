Kada se Ketlin Mekormak udala za milionera, nije ni slutila da je tim činom sebi potpisala smrtnu presudu.

Izvor: Kurir/ Image Capital pictures/ Film stills/ profimedia

Naime, ona je bila uzorna studentkinja medicine, a onda se zaljubila u Roberta Dursta nakon čega je sve krenulo nizbrdo.

Ketlin je bez traga nestala 1982. godine - i iako se pretpostavlja da je mrtva, njeno tijelo nikada nije pronađeno. U noći 31. januara 1982, 29-godišnju Ketlin Mekormak odvezao je njen muž Robert Durst iz njihove kuće u Južnom Salemu u Njujorku do željezničke stanice u Vestčesteru, a zatim se ukrcao na voz za Menhetn. Barem tako je ispričao Darst istražiteljima pet dana kasnije kada je prijavio nestanak svoje žene.

Durst je takođe dodao da je iste noći razgovarao sa Ketlin preko telefonske govornice, potvrđujući da je stigla u stan para na Menhetnu. Na osnovu njegovih informacija, policijska istraga o nestanku studentkinje fokusirala se prvenstveno na grad.

Međutim, Durst, multimilionski naslednik nekretnina, od samog početka je obmanuo vlasti, a Ketlin nikad nije bila pronađena.

Problemi u braku kulminirali nestankom nesrećne žene

Ketlin Keti Mekormak rođena je 15. juna 1952. u blizini Njujorka, gdje je i odrasla. Bila je veoma vrijedna i ambiciozna djevojka, dok je tokom srednje škole obavljala honorarne poslove. Imala je samo 19 godina kada je upoznala svog budućeg muža Roberta Dursta, 28-godišnjeg sina bogatog magnata za nekretnine.

Bilo je to 1971. godine kada su Ketlin i Durst prvi put počeli da se zabavljaju, prema The New York Times-u. Nakon samo dva sastanka, Darst je ubijedio Ketlin da se preseli u Vermont sa njim kako bi mu pomogla da vodi prodavnicu zdrave hrane. Međutim, par nije dugo ostao u Vermontu i ubrzo se vratio u Njujork.

Ketlin je 1976. saznala da je trudna, ali umjesto da Robert to saznanje dočeka sa radošću, on ju je natjerao da abortira. Njena porodica je tek godinama kasnije saznala, i to iz njenog dnevnika, da ju je polio vodom po glavi na putu do intervencije, koju Ketlin zapravo nije ni željela.

U dnevniku je takođe zabilježila da ju je Robert nekoliko puta tokom braka "šamarao i udarao". Takođe, malo prije nestanka njena porodica je bila svjedok Robertovog nasilnog, agrersivnog ponašanja - povukao ju je za kosu samo zato što nije željela da napusti zabavu.

Rodbina ju je dugo ubjeđivala da napusti Dursta i da ga prijavi. Međutim, rekla je da se plaši da to učini. Ali iako je ostala u braku sa svojim mužem, postepeno je počela da slijedi svoje snove odvojeno od njega, upisavši školu za medicinske sestre, a zatim i medicinsku školu. Bila je samo nekoliko mjeseci od diplomiranja kada je nestala.

Početak istrage o nestanku studentkinje

Suprotno prvobitnoj Durstovoj izjavi policij, Ketlin Mekormak nikada nije stigla do Menhetna. Međutim, neki radnici u stanu para u gradu pogrešno su vjerovali da su te noći vidjeli Ketlin, što je zakomplikovalo stvari.

Takođe, navodno je telefonirala svom medicinskom fakultetu nakon njenog nestanka. Navodno je rekla da neće doći na predavanja narednog dana (policija je naknadno iznijela stav da je poziv najvjerovatnije uputila Durstova bliska prijateljica).

Vjenčali su se 1973. i putovali u razne zemlje širom svijeta prije nego što su se vratili u Njujork. Tamo su se redovno zabavljali u klubovima kao što je Studio 54, prisustvovali prestižnim društvenim događajima i miješali se u bogato društvo grada. Ali iako je brak Ketlin i Dursta u početku možda izgledao kao san, ubrzo je postao noćna mora.

Sve je ukazivalo na to da je Durst umiješan u nestanak. Komšinica iz zgrade na Menhetnu, u kojoj su supružnici imali stan, tvrdila je da se Ketlin jednom popela na njenu terasu, da je lupala po prozoru i molila da uđe jer ju je muž "prebio, da ima pištolj i da se plaši da će pucati u nju". Takođe, domaćica ovog bračnog para u njihovoj kući u Južnom Salemu pokazala je vlastima malu količinu krvi koju je ponašla u mašini i rekla da joj je Durst naložio da izbaci neke od Ketinih ličnih stvari brzo nakon njenog nestanka.

Izvor: Kurir/ printscreen/ youtube

U međuvremenu, njena porodica i prijatelji sproveli su sopstvenu istragu dok su je očajnički tražili. Njeni rođaci su otkrili njen dnevnik, koji je govorio o godinama zlostavljanja koje je pretrpela od strane Dursta, kao i o sumnjama u vanbračne veze. A njeni prijatelji su pronašli sumnjive beleške u Durstovom smeću u njegovoj kući u Južnom Salemu, od kojih je na jednoj pisalo: "gradska deponija, most, kopa, čamac, drugo, iznajmljivanje lopata, automobila ili kamiona".

Darts je uspio da sredi razvod, a onda je samo nestao. Naime, iznajmio je mali stan u drugom gradu i počeo novi život, a onda je ubistvo njegove prijateljice Berman pokrenulo odmotavanje klupka.

Durst je na kraju priznao da je ubio i raskomadao Bleka, čovjeka čije tijelo je nađeno kako pluta u rijeci, ali je proglašen nevinim 2003. jer je tvrdio da je sve učinio u samodbrani. Sada se vjeruje da je Blek postao sumnjičav prema Durstovom prerušavanju i da je možda otkrio njegov pravi identitet.

Da je Robert Durst ćutao nakon što je dobio oslobađajuću presudu, možda bi ostao doživotno slobodan. Ali, nije mogao da odoli, a da 2010. ne kontaktira režisera Endrjua Jareckog koji je tada objavio film "All Good Things" o Darstovom životu. Milioner je rekao da želi da se snimi novi dokumentarac u kome bi on iznio svoju stranu priče i Jarecki se složio sa tim.

Tokom snimanja dokumentarne serije "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst", čija je produkcija trajala nekoliko godina, pojavili su se upečatljivi novi dokazi u slučaju Suzan Berman. Njen posinak, Sareb Kafman , dao je ekipi filma rukom pisano pismo koje je Durst napisao Suzan. Rukopis je imao upadljivu slučnost sa pismom na kome je pisala riječ "leš" koje je stiglo policiji posle Suzaninog ubistva, uključujući čak i pogrešno napisano "Beverli Hils".

Durst je negirao da je napisao to pismo, ali je priznao da je lagao detektive na početku slučaja Ketlin Mekormak, kako bi skinuo policiju sebi s vrata. Ali možda je njegovo najšokantnije priznanje došlo sasvim slučajno, tačnije izrekao ga je dok je vjerovao da su mikroofni isključeni na snimanju finalne epizode dokumentarca. "Šta sam, dođavola, uradio? Sve sam ih pobio, naravno. Evo ga, uhvaćen si", promrmljao je dok je bio u kupatilu.

On je uhapšen 14. marta 2015, samo dan pre emitovanja poslednje epizode "Jinxa". Durst je konačno proglašen krivim za ubistvo Bermanove i osuđen je na doživotni zatvor. Nekoliko dana nakon presude, on je optužen i za ubistvo svoje prve supruge, Ketlin Mekorman. U tom mometu, prošlo je skoro 40 godina od trenutka kada je nestala. Međutim, prije nego što je suđenje uopšte otpočelo, preminuo u je zatvoru u 78. godini u januaru 2022.

Do danas, vlasti još uvjek ne znaju tačno kako je Mekormakova ubijena ili gdje se nalazi njeno tijelo. Vjerovatno nikada neće ni biti pronađeno.