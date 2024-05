SAD dozvolile Ukrajini da koristi određeno oružje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je za Gardijan da se ruske vlasti smiju Kijevu zbog toga što SAD odlažu dozvolu za upotrebu zapadnog oružja za gađanje ciljeva u Rusiji. U opširnom intervjuu, Zelenski je rekao da se američki oprez plaća ljudskim životima i pozvao američkog predsjednika da prevaziđe zabrinutost zbog moguće nuklearne eskalacije sa Moskvom.

Posle višemjesečnog lobiranja, Sjedinjene Države su sinoć po prvi put dozvolile Ukrajini da koristi određeno oružje američke proizvodnje unutar Rusije za odbranu Harkova. Ali u intervjuu za Gardijan, Zelenski je jasno stavio do znanja da tokom napada na rusku teritoriju mora imati mogućnost upotrebe moćnog oružja dugog dometa - što je "crvena linija" koju SAD još ne nameravaju da pređu.

"SAD moraju više da vjeruju u nas. Bez zelenog svijetla Sjedinjenih Država, malo je vjerovatno da će drugi saveznici, poput Velike Britanije, dozvoliti Ukrajini da koristi njihovo oružje dugog dometa. Vjerujte nam, moramo da odgovorimo. Rusi ne razumijeju ništa osim sile. Mi nismo njihova prva, pa ni poslednja meta", rekao je ukrajinski predsjednik i dodao:

"Mislim da je apsolutno nelogično da u rukama imamo zapadno oružje i da onda samo gledamo kako nas ubice i teroristi uništavaju. Mislim da se smiju ovoj situaciji. Kao da su u lovu, lovu na ljude. Oni znaju da možemo da ih vidimo, ali ne možemo doći do njih", dodao je on.

Zelenski je u intervjuu rekao i da novo američko oružje još nije stiglo u dovoljnim količinama brigadama na sjeveroistoku Ukrajine, gde Rusija napreduje. Takođe je naveo da ruski vojnici koriste iste rute kao i Hitlerova vojska.

"Ovo je pravi treći svjetski rat". "Kada bi Rusija pobijedila u Ukrajini, Putin bi napao druge nacije i pokušao da promijeni granice Evrope. Ovo je pravi treći svjetski rat. Ne mislim da je Putin lud. On je opasan, a to je mnogo strašnije. On neće stati", rekao je ukrajinski predsjednik.

Juče je Bajdenova administracija ublažila svoju dugogodišnju politiku zabrane upotrebe američkog oružja za gađanje ciljeva unutar Rusije. Američki predsjednik je Ukrajini dao dozvolu da uzvrati vatru, ali samo u blizini Harkova, gde je u toku nova ruska ofanziva. Posle ove odluke, Ukrajina može da koristi artiljeriju Himars, koju su joj isporučile SAD, za napade na ruske vojnike i komandne centre na teritoriji Rusije, ali joj i dalje nije dozvoljeno korišćenje američkih dalekometnih sistema.

"Predsednik Bajden je nedavno naredio da se Ukrajini dozvoli da upotrebi oružje koje je isporučilo SAD za uzvratnu vatru u Harkovu kako bi mogla da uzvrati ruskim snagama koje napadaju ili spremaju napad", rekao je jedan od zvaničnika za CNN. On je dodao da ne očekuje da će SAD proširiti dozvoljenu oblast.

Bajdenova administracija odlučila je da neće dozvoliti Ukrajini da upotrebi najmoćniju municiju koju je dobila od SAD za napad na Rusiju. Reč je o raketama dugog dometa ATACMS, koje mogu da pogode ciljeve udaljene 300 kilometara.

"Ukrajini je dozvoljeno da koristi američko protivvazdušno oružje da eliminiše neposrednu pretnju ruskih aviona koji lete u ukrajinskom i ruskom vazdušnom prostoru i to je uspješno uradila", naglasio je jedan od zvaničnika. Ali Ukrajini je zabranjeno da gađa ruske avione koji su prizemljeni na ruskoj teritoriji.