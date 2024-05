Više od četiri decenije misteriozna radio stanica, koja se emituje iz Rusije, zbunjuje obožavatelje radio-emitera, naučnike, ali i špijune.

Izvor: Kurir / Profimedia

Neki nagađaju da je to deo tajnog SETI programa ruske vlade ili da čak aktivno komunicira sa vanzemaljskom vrstom.

Drugi vjeruju da bi to mogao biti okidač sudnjeg dana, spreman da lansira nuklearno oružje ako rusko rukovodstvo bude poraženo.

Međutim, sve je moguće, jer još uvijek nije utvrđena njegova svrha.

Prema profesoru elektronike i radiotehnike, koji je proučavao signal, jedno je sigurno: "Skoro sigurno, ruska vlada ga koristi", rekao je on.

Profesor Dejvid Stapls, koji predaje elektroniku i radio inžinjering na Siti univerzitetu u Londonu, lično vjeruje da je zagonetna radio stanica, nazvana "The Buzzer", verovatno ostala aktivna kao bezbjedna u slučaju nuklearnog rata.

Emitovan na kratkotalasnoj radio frekvenciji od 4625 kHz, Buzzer je naveo neke fizičare da spekulišu da se njegov signal koristi za praćenje Zemljine jonosfere.

Ali profesor Stapls, čija je stručnost u orbitalnim, svemirskim platformama za izviđanje, sistemima za nadzor i navigaciju, priznaje da su i nevjerovatna i svakodnevna objašnjenja još uvijek na stolu.

"Možda samo rezervišu kanal za vazdušnu odbranu ili neki oblik odbrane", rekao je Stapls za Popular Mechanics ​​ove nedjelje, prenosi Daily Mail.

"Ako ga zapravo ne koriste, neko će ga uloviti", kaže Staples.

"Oni drže kanal dostupnim tako što emituju i govore ovo je naše", dodaje profesor.

Decenijama "muči" naučnike Interesovanje za radio-amatere i neklasifikovano naučno interesovanje za "The Buzzer", zvanično poznatog po svom originalnom pozivnom znaku UVB-76, prvi put je poraslo 1982. godine.

Tada se znalo da je stanica emitovala samo šifrovanu i zbunjujuću seriju zvučnih signala, ali do 1992. emisije su postale čudnije: serija zujanja, 25 puta svakog minuta, po manje od jedne sekunde, a povremeno i zloslutna sirena za maglu.

Tokom devedesetih, zujanje UVB-76 bi takođe povremeno prekidali anonimni muški i ženski glasovi, koji bi čitali liste naizgled nasumičnih imena, riječi ili brojeva. Tonovi zvukova koje stanica emituje takođe bi se razlikovali, potencijalno sa tajnim informacijama upakovanim unutar tih tonskih pomjeranja.

https://youtu.be/CzgdVkDMI4o

Prema ekspertu za nadzor inžinjeringa, vlada ili vojna institucija koja jednostavno želi da zadrži kontrolu nad određenom radio frekvencijom obično će emitovati samo jedan osnovni uzorak testiranja, iznova i iznova.

Ne samo da UVB-76 umesto toga emituje složenije i zbunjujuće signale – on to radi moćno, sa više hiljada prenijetih vati energije, na osnovu mjerenja profesora Staplsa, i to u svim pravcima.