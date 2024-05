Putin je odlučio da djeluje.

Izvor: Profimedia

Kritike iz Rusije na račun predsjednika Vladimira Putina mogle su se čuti od početka invazije na Ukrajinu. Prigovarali su mu što nisu uspjeli da zauzmu Kijev, negodovali i tražili od Putina da učini velike kadrovske promjene nakon neuspjeha oko Harkova. Naveliko se pisalo o ruskim vojnicima koji su odlazili u rat bez odgovarajuće opreme i bez zaliha hrane, pa gubili živote služeći pod surovim zapovjednicima.

Temperatura se zagrijala do usijanja nakon što je vođa plaćenika Jevgenij Prigožin poveo svoje ljude prema Moskvi, žaleći se na "duboku trulež i nesposobnost na vrhu ruskih snaga". No svaki put ruski predsjednik je izbjegavao da povuče velike javne poteze koji bi se mogli smatrati kao potvrda kritike. Sitne igrače, zapovjednike na terenu je često mjenjao, no ministar obrane i vrhovni generali preživjeli su više od dvije godine.

Sada, kada mu situacija na bojnom polju ide sve više u korist, a najopasniji protivnik Jevgenij Prigožin mrtav, Putin je odlučio da djeluje. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu smjenjen je nakon više desetina godina, a kako navode Rusi, krenula su i "hapšenja radi korupcije među najvišim zvaničnicima ministarstva obrane."

Prema mišljenju New York Timesa, potvrdili su poznatu Putinovu karakteristiku: ruski predsjednik izbjegava da povuče drastične, brze promjene u žaru krize i umjesto toga djeluje u manje izazivno vrijeme, i to prema vlastitom tempu.

"Moramo shvatiti da je Putin tvrdoglava i nije baš fleksibilna osoba" - rekao je Abas Galjamov, bivši pisac Putinovih govora, koji danas živi van Rusije. "Putin vjeruje da ako povlačite velike poteze čim se dogodi neka vanredna situacija pokazujete slabost", dodao je.

Vojni analitičari se slažu da posljednji Putinovi potezi dokazuju kako je pun samopouzdanja. "Najviši zvaničnici u Kremlju su optimistični. Vjerovatno ocjenjuju da je aktualna situacija unutar vojske dovoljno stabilna da bi kaznili neke ljude u vojnom vodstvu radi prethodnih neuspjeha" - rekao je Majkl Kofman, stručnjak za rusku vojsku i viši saradnik u Udruženja Carnegie za međunarodni mir.

Čini se da se i kako Putin kreće u obraćun protiv istih onih ljudi koje je ne tako davno napadao Prigožin. Primjerice, Prigožin, koji je predvodio kratkotrajnu pobunu protiv Moskve, optužio je Šojgua da je smećar i klovan. Podsjetimo, šef grupe Vagner i, kako se vjerovalo,. drugi najmoćniji čovjek Rusije, poginuo je u vazdušnoj nesreći dok je letio iz Sankt-Peterburga za Moskvu u avgustu 2023. Kremlj je negirao svoju umješanost.

Prvi nagovještaji nadolazećih promjena zbili su se prošlog mjeseca kada su Timura Ivanova, štićenika generala Šogua i zamjenika ministra obrane zaduženog za vojne građevinske projekte, vlasti optužile za uzimanje mita.

Timur Ivanov, levo

Izvor: Youtube/The Telegraph/Screeenshot

Prethodno je privukao pažnju Antikorupcijske zadruge Alekseja A. Navaljnog zbog raskošnog načina života svog i supruge, koja je navodno na račun države unajmljivala jahte na Francuskoj rivijeri. Ivanov se izjasnio nevinim. Nekoliko dana nakon što je Putin započeo svoj novi pedsjednički mandat, Kremlj je objavio da je smenio Šoguja i umjesto njega na mjesto ministra obrane postavio Andreja Belousova, jednog od svojih dugogodišnjih ekonomskih savjetnika. Šojgu je premješten da vodi Rusko vijeće sigurnosti, gdje bi i dalje imao pristup predsjedniku, ali bi ne imao jednake kontrole nad novcem.

Belousov nema vojnog iskustva, međutim uz njegovo ime ne vežu se nikakvi korupcijski skandali.

Hapšenja u Ministarstvu obrane ubrzala su se ovaj mjesec, pa su tako još četvorica visokih generala i zvaničnika obrane uhapšeni pod optužbama za korupciju. Dmitri Peskov, portparol Kremlja, poricao je u četvrtak da su hapšenja dio veće operacije, no simptomatično je kako su hapšenja najviših zvaničnika Ministarstva obrane stigla kad i obećanja o većim finansijskim i socijalnim beneficijama za redovne vojnike. Što je očiti pokušaj poboljšanja morala i ublažavanja populističkih kritičara, piše NY Times.

Belousov je, pak, odmah nakon imenovanja za ministra obrane najavio planove za smanjenje birokracije i poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i drugim socijalnim uslugama za veterane rata. A u četvrtak su predsjednik donjeg doma ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin i ministar finansija Siluanov izrazili potporu za izuzeće boraca u Ukrajini od mogućeg povećanja poreza na dohodak, koji se sprema ruskim građanima.

No osim slanja antikorupcijske poruke, činilo se da su neka od hapšenja imala za cilj i poravnanje starih političkih računa.

Nakon što je prošle godine general bojnik Ivan Popov, vrhovni ruski zapovjednik koji je predvodio snage koje su držale ukrajinsku protivovanzivu, ukorio vojno vodstvo, a video se proširii internetom, smjenjen je s položaja. Ove nedjelje je, pak, uhapšen pod optužbom za finansijsku prevaru, javila je ruska državna novinska agencija - TASS.