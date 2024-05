Na Jutjubu je osvanuo snimak na kome se može vidjeti kako čovjek skače sa ivice čamca u more kod obale Devonporta u Oklandu.

Muškarac sa Novog Zelanda snimljen je kako skače sa čamca u pokušaju da tijelom udari u orku, Ministarstvo zaštite ove države je okarakterisalo kao u najmanju ruku šokantne i idiotske.

Na video snimku koji je objavljen na Instagramu u februaru, može se vidjeti kako čovjek skače sa ivice čamca u more kod obale Devonporta u Oklandu. Tom prilikom on je namjerno pokušavao da udari orku tijelom.

Dok je on pokušavao da udari tijelom u orku, sa broda je sve snimljeno, a tokom snimka su se čuli smijeh i psovke.

"Dodirnuo sam je. Jesi li vidio to?“ , čuje se kako muškarac star 50 godina pliva oko orke, nakon čega je krenuo da ponovo udari orku.

Dobio kaznu 600 dolara

Hejden Loper, glavni istražitelj u Ministarstvu, rekao je da je 50-godišnji muškarac pokazao bezobzirno zanemarivanje sopstvene i bezbjednosti orke. "Snimak govori sam za sebe, to je šokantno i apsolutno idiotsko ponašanje“, rekao je on.

Odjeljenje je dobilo dojavu o snimku od nekoliko zabrinutih ljudi koji su vidjeli snimak na društvenim mrežama. U saradnji sa policijom, odjeljenje je identifikovalo čovjeka i izreklo mu kaznu od 600 dolara za prekršaj.

Muškarac skočio na orku Izvor: youtube.com/Guardian Australia

"To je vrlo jasno kršenje Zakona o zaštiti morskih sisara. Orke su klasifikovane kao kitovi prema zakonu o očuvanju i nezakonito je plivati, uznemiravati ili uznemiravati bilo kojeg morskog sisara“, rekao je on.

Uradio sve zbog lajkova na mrežama

Loper je rekao da ljudi često prekrše taj čin slučajno, na primjer, uzimajući džet ski suviše blizu morskog sisara, ali u ovom slučaju, „to je bio pravi eklatantan primjer gluposti“.

"Da on namjerno skoči u vodu i dopliva do orke i da se uvjeri da je snimljena, to prkosi zakonima vjerovatnoće. Bio je to namjeran pokušaj da dobije lajkove i preglede na društvenim mrežama. Ono što je takođe zaista razočaravajuće nisu samo postupci pojedinca, već i onih ljudi u čamcu, to je skoro pomalo mentalitet čopora i oni ohrabruju takvo ponašanje", rekao je on na kraju.