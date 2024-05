Irski prevoznik obavijestio je o rastu dobiti nakon oporezivanja od 34 odsto na 1,92 milijarde eura, za poslovnu godinu do kraja marta, nakon što je broj putnika porastao devet odsto na 183,7 miliona i uprkos prekidu isporuka Boeing-ovih aviona.

Niskobudžetni avio-prevoznik, Ryanair, ostvario je skok godišnje dobiti više od trećine, najavljujući da se poskupljenja avionskih karata usporavaju.

Ryanair je saopštio da je rast prihoda od 25 odsto, na 13,44 milijarde eura, pomogao da se nadoknadi skok troškova goriva, prenosi Hina.

“I dalje smo oprezno optimistični da će cijene karata na vrhuncu ljetne sezone ove godine biti stabilne, ili skromnog rasta u odnosu na prošlo ljeto”, saopštio je izvršni direktor Ryanair-a Michael O’Leary.

On predviđa osam odsto rast broja putnika u narednoj godini, na 200 miliona, ali dodaje da je prerano davati prognoze dobiti.

Ryanair je saopštio i da očekuje da će u flotu uključiti 23 nova aviona Boeing 737 Gamechanger do kraja jula, no to nije sigurno zbog kašnjenja u isporukama.

Ryanair je krajem marta imao 146 aviona.