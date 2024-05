Ruska vojska stvara sve veći pritisak u harkovskoj oblasti.

Izvor: Pavel Lisitsyn / Sputnik / Profimedia

Rat u Ukrajini dobio je novi "zamah" zbog bitke za Harkov koja bi mogla da odredi dalji tok sukoba na istoku Evrope. Ruska vojska sve više pritiska ukrajinske trupe u toj oblasti, evakuisano je dosad oko 5.800 civila iz domova prema riječima guvernera te oblasti Oleha Sinjehubova.

Ruska vojska je u nedelju 12. maja započela artiljerijske napade na više od 30 sela u harkovskoj oblasti, a jedna od glavnih meta je grad Vovčansk, piše "Kijev Independent". Kako je saopštio Sinjehubov, "ruska vojska trenutno brzo napreduje i ostvaruje uspjehe u toj regiji."

Borbe se najviše vode na sjeveru okruga, u području koje se graniči na sjeveru Ukrajine sa Ruskom Federacijom. "Ukrajinska Pravda" piše kako ukrajinske trupe najviše koriste minobacače i haubice i da ruska vojska trpi velike gubitke.

Ključ je u Vovčansku

Ukrajina je saopštila da trpi velike gubitke i da se teške borbe vode u harkovskoj oblasti, ali da uspijevaju da zadrže protivnika. Rusko Ministarstvo odbrane je tokom vikenda navelo da je "ušlo duboko u neprijateljsku teritoriju" aludirajući na devet sela koja su zauzeli, dok se ukrajinski vojnici bune zbog neadekvatnog odgovora svojih komandanata na rusku ofanzivu u ovoj oblasti.

Denis Jaroslavski je kao zapovjednik ukrajinske specijalne izviđačke jedinice učestvovao u kontraofanzivi ukrajinske vojske u Harkovu u jesen 2022. godine kada su ruske trupe "otjerane" sve do granice. Ruska vojska je do sada prodrla oko 100 kilometara u teritoriju koja je bila do nedavno pod kontrolom Kijeva.

"Nije bilo prve linije odbrane. Vidjeli smo svi to. Rusi su se jednostavno ušetali. Samo su ušetali, nije bilo minskih polja", rekao je Jaroslavski.

Međutim, Kremlj se oglasio i saopštio da su ruske trupe ušle u Vovčanks. Kijev je to oštro negirao, a činjenica je da se svakako u tom gradu vode velike borbe, evakuacija civilnog stanovništva traje.

Izvor: Svet Jacqueline / Zuma Press / Profimedia

On je razgovarao takođe i sa novinarima "Bi-Bi-Sija" kojima je pokazao snimak koji je napravio ukrajinski dron. Na njemu se vidi kako kolona ruskih vojnika prelazi granicu Rusije i Ukrajine bez ikakvog otpora.

"Ili je u pitanju nemar ili korupcija. To nije bio neuspjeh, to je izdaja", dodao je Jaroslavski.