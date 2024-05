Putinovu dugogodišnju vladavinu podržava lojalno okruženje saradnika, koje se nije mijenjalo još iz vremena lenjingradskog KGB-a.

Vladimir Putin je često bio usamljen dok se ruska invazija na Ukrajinu odugovlačila, ali njegovu poziciju podržava duboko lojalno okruženje koje se gotovo nije promijenilo godinama. Kao glavnokomandujući, krajnja odgovornost za invaziju leži na njemu, ali se Putin oslanja na uži krug, od kojih su mnogi započeli karijeru u ruskim bezbjednosnim službama.

Šef Vagnera Jevgenij Prigožin je nekada bio blizak i moćan saveznik, ali nikada nije bio dio tog kruga. Dakle, postavlja se pitanje koga sluša ruski predsjednik u ovom odlučujućem trenutku rata?

Već mjesecima, dvojica muškaraca su bila na nišanu Prigožina, ministar odbrane Sergej Šojgu i šef oružanih snaga Valerij Gerasimov.

On je obojicu optužio za odgovornost za smrt desetina hiljada Rusa u ratu u Ukrajini. Ono što je bila gorka i dugotrajna svađa pretvorilo se u nacionalnu krizu. Ako neko ima sluha za predsjednika, to je njegov ministar odbrane, dugogodišnji pouzdanik koji je u prošlosti išao sa njim u lov i ribolov u Sibir i nekada se smatrao potencijalnim naslednikom.

On je poslušno pratio Putinovu liniju, prvo da Rusija demilitarizuje Ukrajinu, a zatim da je "kolektivni Zapad“ pokrenuo rat, a ne Rusija.

Ponekad se zapitate koliko je on u stanju da dopre do predsjednika Putina. Ova izvanredna fotografija snimljena je tri dana nakon invazije u februaru 2022. Tek što je počela vojna kampanja Rusije, borila se sa neočekivanim ukrajinskim otporom i niskim vojnim moralom.

"Šojgu je trebalo da maršira na Kijev; on je ministar odbrane i trebalo je da pobijedi“, rekla je Vera Mironova, specijalista za oružane sukobe.

Pa ipak, on i dalje igra vitalnu ulogu u ratu, iako ga Prigožin optužuje da je lagao predsjednika o stvarnosti na terenu u Ukrajini.

Bio je zaslužan za vojno zauzimanje Krima 2014. On je takođe bio zadužen za vojnu obavještajnu agenciju GRU, optuženu za dva trovanja nervnim agensima - smrtonosni napad u Solsberiju u Velikoj Britaniji 2018. i skoro fatalni napad na opozicionog lidera Alekseja Navaljni u Sibiru 2020.

Možda izgleda čudno, ali ruski stručnjak za bezbjednost i pisac Andrej Soldatov sugeriše da je ministar odbrane najuticajniji glas koji predsjednik čuje.

"Šojgu nije samo zadužen za vojsku, on je takođe djelimično zadužen za ideologiju, a u Rusiji se ideologija uglavnom bavi istorijom i on kontroliše naraciju.

Kao načelnik štaba, njegov posao je bio da napadne Ukrajinu i brzo završi posao - i po tom standardu, on je bio nedovoljan. Ali postoji razlog zašto je on šef kabineta sa najdužim stažom od sovjetske ere. Vladimir Putin očigledno veruje u njega.

Igrao je glavnu ulogu u ruskim vojnim kampanjama otkako je komandovao vojskom u Čečenskom ratu 1999. godine, a bio je i na čelu vojnog planiranja i za Ukrajinu, nadgledajući predratne vojne vježbe u Bjelorusiji.

General Gerasimov, kojeg je ruski specijalista Mark Galeoti opisao kao "nenasmejanog, krševitog mršavca“, takođe je igrao ključnu ulogu u vojnoj kampanji za aneksiju Krima.

U početku se govorilo o tome da će biti po strani, zbog zastoja u invaziji na Ukrajinu i izveštaja o lošem moralu među trupama.

Nije se pojavio na godišnjoj vojnoj paradi u Moskvi u maju 2022. A ipak je u januaru ove godine imenovan za komandanta snaga u Ukrajini, zamijenivši generala Sergeja Surovikina, koji je sada njegov zamjenik.

"Putin ne može da kontroliše svaki put i svaki bataljon i to je njegova uloga“, rekao je Andrej Soldatov.

"Patrušev je najjastrebskiji jastreb, misleći da Zapad godinama pokušava da uhvati Rusiju“, kaže Ben Nobl, vanredni profesor ruske politike na Univerzitetskom koledžu u Londonu.

On je jedan od trojice Putinovih lojalista koji su sa njim služili još od 1970-ih u Sankt Peterburgu, kada je drugi grad u Rusiji još bio poznat kao Lenjingrad.

Druga dvojica vjernika su šef službe bezbjednosti Aleksandar Bortnikov i šef spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin.

Malo ko ima toliki uticaj na predsjednika kao Nikolaj Patrušev. Ne samo da je sa njim radio u starom KGB-u tokom komunističke ere, već ga je zamijenio na mjestu šefa njegove organizacije naslednice, FSB, od 1999. do 2008.

Tokom bizarnog sastanka ruskog savjeta bezbjednosti, tri dana prije invazije, gospodin Patrušev je iznio svoje mišljenje da je "konkretan cilj“ SAD razbijanje Rusije.

On je od tada optužio SAD da pripremaju "biološki rat“, a Vašington i London da vode Zapad u nadi da će pobijediti Rusiju.

Kada je brana Kahovka dignuta u vazduh u južnoj Ukrajini koju je okupirala Rusija u navodnom ruskom napadu, on je okrivio Ukrajinu, uz podršku SAD, Velike Britanije i njihovih NATO saveznika.

"On je taj koji ima glavni borbeni poklič i postoji osjećaj u kome je Putin krenuo ka svojoj ekstremnijoj poziciji“, kaže Ben Nobl.

Posmatrači Kremlja kažu da predsjednik vjeruje informacijama koje dobija od bezbjednosnih službi više nego bilo kom drugom izvoru, a da se Aleksandar Bortnikov smatra dijelom Putinovog unutrašnjeg svetišta.

Još jedna stara ruka iz lenjingradskog KGB-a, preuzeo je rukovodstvo zamenom FSB-a kada je Nikolaj Patrušev krenuo dalje.

FSB ima značajan uticaj na druge službe za sprovođenje zakona i čak ima svoje specijalne jedinice. On je važan, ali nije tu da izaziva ruskog lidera ili daje savete na isti način kao drugi, smatra Andrej Soldatov.

Sergej Nariškin je ostao uz predsjednika veći dio svoje karijere. To nije spriječilo predsjednika Putina da ga oblači na televiziji kada je pogrešio svoje stavove kada su ga pitali za procenu situacije prije rata. Dugačka sjednica je montirana, pa je Kremlj jasno odlučio da svoju nelagodu pokaže pred velikom televizijskom publikom.

Putin voli da se igra sa svojim užim krugom, čineći Nariškina budalom“, rekao je Andrej Soldatov.

Sergej Nariškin je dugo bio u sjenci predsjednika, u Sankt Peterburgu 1990-ih, zatim u Putinovoj kancelariji 2004. i na kraju postao predsjednik parlamenta. Ali on je takođe na čelu Ruskog istorijskog društva i pokazao se važnim u objezbeđivanju ideološke osnove predsedniku za njegove postupke.

On je već 19 godina najviši diplomata u Rusiji, predstavljajući slučaj Rusije svetu, čak i ako se ne smatra da ima veliku ulogu u donošenju odluka.

Sergej Lavrov (73) je još jedan dokaz da se Vladimir Putin u velikoj meri oslanja na brojke iz svoje prošlosti.

Malo je vjerovatno da mu je bilo stalo što je veći deo Saveta UN za ljudska prava napustio dok je pokušavao da odbrani rusku invaziju nekoliko dana nakon njenog početka.

Iako je od samog početka bio lojalan Putinu, ne smatra se da ima bilo kakvu ulogu u donošenju odluka o Ukrajini. Njegov zadatak je da obijezbedi podršku Rusiji u Africi, Latinskoj Americi i drugde, promovišući svoju zemlju kao dekolonizatora.

On je doveo rusku ratnu retoriku do krajnosti u pokušaju da Ukrajinu naslika kao "nacistički režim”. Činjenica da je ukrajinski predsjednik bio Jevrej ne znači ništa, tvrdi on. "Mogu da griješim, ali Hitler je imao i jevrejsku krv. Retko žensko lice u Putinovoj pratnji, nadgledala je glasanje Gornjeg doma za označavanje raspoređivanja ruskih snaga u inostranstvu, otvarajući put invaziji.

Valentina Matvijenko je još jedna Putinov lojalista iz Sankt Peterburga koja je pomogla da se prođe kroz aneksiju Krima i 2014. godine.

Ali ona se ne smatra primarnim donosiocem odluka. Uz to, malo ljudi može sa potpunom sigurnošću reći ko odlučuje i donosi velike odluke.

Bivši telohranitelj predsjednika, on sada vodi rusku nacionalnu gardu, Rosgvardiju, koju je predsjednik Putin formirao 2016. godine kao neku vrstu lične vojske u stilu pretorijanske garde nalik Rimskom carstvu.

Odabravši svog ličnog obezbeđenja da ga vodi, uvjerio se u njegovu lojalnost, a Viktor Zolotov je povećao njen broj na prijavljenih 400.000. Iako nema vojno iskustvo, Nacionalna garda je dobila širok spektar zadataka da kontroliše okupirana područja Ukrajine iza linije fronta i kaže se da je pretrpjela velike gubitke.

Britanski odbrambeni obaveštajci rekli su da će ruske bezbednosne snage "a posebno nacionalna garda“ biti ključne za to kako će se odvijati kriza u Ukrajini.

Premijer Mihail Mišustin ima nezavidan zadatak da spasava privredu, ali nema mnogo riječi o ratu.

Predsjedniku su bliski i gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin i šef državnog naftnog giganta Rosnjeft Igor Sečin, kaže politički analitičar Jevgenij Minčenko. Braća milijarderi Boris i Arkadij Rotenberg, koji su bili predsjednikovi prijatelji iz detinjstva, takođe su dugo bili bliski saradnici. 2020. magazin Forbs ih je proglasio najbogatijom porodicom u Rusiji.