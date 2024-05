Putin je predložio imenovanje Andreja Belousova za ministra odbrane.

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin predložio je imenovanje Andreja Belousova za ministra odbrane. Belousov, koji će biti nasljednik dosadašnjeg ministra Sergeja Šojgua rođen je 17. marta 1959. godine, a diplomirao je ekonomiju na državnom Univerzitetu u Moskvi.

Od 1981. do 1986. godine doktor Andrej Belousov je bio istraživač u laboratoriji za takozvane "čovjek-mašina" sisteme na Matematičkom institutu. U periodu od 1991. do 2006. godine bio prvi čovjek Instituta za ekonomske prognoze, pod okriljem ruske Akademije nauka. Mediji navode da je od 2000. do 2006. bio spoljni savjetnik premijera Rusije, a zatim je dvije godine radio kao zamjenik ministra za finansije, ekonomiju i trgovinu, a od 2008. do 2012. godine bio je direktor za finansije pri Vladi Rusije.

Kada je Dmitrij Medvedev 2012. godine preuzeo funkciju premijera Rusije, imenovan je kao ministar za ekonomski razvoj, a 2013. postao je savjetnik predsjednika za ekonomska pitanja. Nakon što je Mišustin zamijenio Medvedeva na mjestu premijera, Belousov je imenovan kao prvi zamjenik predsjednika Vlade. Od 30. aprila do 19. maja 2020. Belousov je bio vršilac dužnosti premijera Rusije, privremeno zamijenivši Mihaila Mišustina, nakon što mu je dijagnostikovan korona virus. Kako prenosi Politiko, on je jedan od mogućih nasljednika predsjednika Vladimira Putina.

Izvor: Alexei Druzhinin / Sputnik / Profimedia

"Funkcioner Kremlja Andrej Belousov (60), smatra se jednim od mogućih nasljednika nakon što je prošle nedjelje imenovan za prvog potpredsjednika vlade, na istu poziciju sa koje je Medvedev izabran za predsjednika. Sin eminentnog sovjetskog ekonomiste, Belousov je imenovan za Putinovog ekonomskog pomoćnika 2013. godine i postao je predsjednik upravnog odbora državnog naftnog giganta Rosnjefta", pisao je Politiko svojevremeno. Oženjen je i ima sina.