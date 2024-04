Grad Belgorod je meta brojnih napada.

Napuštene ulice, zatvorene prodavnice, tihi restorani, oštećene zgrade i krateri od udara projektila o asfalt, natpisi na fasadama kuća koji upućuju na najbliže sklonište i sredstva za hitne slučajeve – tako Belgorod izgleda danas. Nekada miran grad, oko 40 kilometara sjeverno od ruske granice sa Ukrajinom, pretvorio se, kako piše CNN, u "grad duhova", a sablasnu tišinu prekida redovno zavijanje sirena koje upozoravaju na raketni napad. Izvještavanje iz regiona je komplikovano medijskim ograničenjima i vladinom kontrolom štampe, a mnogi Rusi se plaše da progovore iz straha od krivičnog gonjenja. Ipak, stanovnici Belgoroda su svoj svakodnevni život dijelili sa CNN-om putem telefona i audio poruka.

Grad Belgorod je meta brojnih ukrajinskih napada. Takođe je ključni vojni centar ruskih snaga. U poređenju sa drugim, udaljenijim ruskim regionima koji su relativno netaknuti, Belgorod snosi najveći teret rata. Prije nekoliko nedelja, region je bio izložen gotovo svakodnevnom granatiranju i napadima bespilotnih letjelica.

Krajem marta guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov rekao je da su u napadima za manje od dvije nedelje poginule 24 osobe, a ranjene 152 osobe. U najnovijem napadu, u noći između petka i subote, Ukrajina je pogodila Belgorod i još sedam oblasti. Najviše dronova oboreno je iznad Belgorodska - u napadu u selu Nova Tavolžanka ubijeno je njih 26, još tri osobe su ranjene, a oštećeno je 12 kuća, navode "RIA Novosti".

Na vrhuncu granatiranja Belogorda, 36-godišnji Timur Haliulin vozio se rolerima po pustim ulicama centra grada kako bi drugima pokazao kako to izgleda, ukazujući na zatvorene prodavnice i oznake za skloništa. Tek što je stigao do centralnog trga, oglasile su se sirene. "Čujete li to? Tako zvuče strašne sirene. To je upozorenje o vazdušnom napadu. Znači da će uskoro biti napad, moram da se sklonim", rekao je iza kamere.

Nakon što je alarm prestao, nastavio je da snima prazne ulice i ljude koji čekaju autobus na stanici. Stanovnici kažu da oni koji koriste javni prevoz često čekaju satima na stanicama dok upozorenje ne prođe i grad nastavi normalano da funkcioniše - do sledeće prijetnje.

Natalija Izotova (25) iz Belgoroda rekla je da je njen grad "mali i prijatan, sa puno zelenila, miran grad u kome svako jednostavno živi svoj život". Ona je rekla da uprkos "užasnom strahu" koji osjeća svaki put kada se oglasi sirene, nerado napušta svoj rodni grad. "Živite u ogromnoj čauri nerazumevanja i straha. U isto vrijeme, ne želite da napustite grad. Ali Belgorod kojeg se sjećate više ne postoji", rekla je ona i dodala da ljudi sve manje izlaze i da grad postaje sve "sablasniji".

Stanovnici još pamte veliki ukrajinski napad 30. decembra, koji je izveo Kijev nakon ruskog napada na Ukrajinu dan ranije. Igračke i cvijeće ostaju na mjestu u blizini glavnog trga oštećenog gelerima kao spomen na najmanje 25 poginulih u najsmrtonosnijem napadu od početka rata.

Kako se situacija s napadima samo pogoršavala prodavnice i restorani zatvarali su svoja vrata, a dostave hrane bile su sve rjeđe. Mnogi stanovnici Belgoroda odlučuju da se presele, neki čak i potpuno izvan regije, jer je sigurnije biti dalje od granice.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, govoreći o Belgorodu krajem marta, obećao je podršku ovom i drugim pograničnim oblastima. Uprkos tome, mnogi stanovnici se osjećaju zanemarenim od strane vlasti, medija i šire populacije. Kako rat odmiče, oni koji ostaju u Belgorodu su sve manje optimistični u pogledu budućnosti.