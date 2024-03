Rusi tvrde da Amerikanci pokušavaju da sakriju nešto u vezi terorističkog napada.

Izvor: X/@MarioNawfal/Tass, Ria, Sputnik/Printscreen

Rusija vidi američki fokus na ISIL, koji je odgovoran za prošlonedeljni napad na koncertnu dvoranu Crocus City Hall u moskovskoj regiji kao pokušaj preusmjeravanja pažnje sa nečeg drugog, rekao je u srijedu potparol Kremlja Dmitrij Peskov. Govoreći u intervjuu za ruski dnevnik Izvestija, Peskov je rekao da izgleda čudno što Vašington uzima slobodu da govori o jedinoj verziji onoga što se dogodilo.

"To, naravno, pokazuje da oni žele da skrenu pažnju sa nečeg drugog. Posebne službe rade na stvaranju sigurnosne kopije postojećih verzija i fokusiraju se na jednu obrazloženu", kazao je Peskov. On je pozvao sve da budu strpljivi i sačekaju zvanične rezultate istrage, napominjući da do sada niko nije iznosio zvanične verzije.

Najmanje 140 ljudi je ubijeno, a više od 360 povrijeđeno 22. marta kada su naoružani napadači otvorili vatru na Crocus City Hall u Krasnogorsku, Moskovska oblast. Istražni odbor je saopštio da je u pograničnoj regiji Brjanks priveo 11 osoba, uključujući četiri počinitelja, koji su bili na putu za Ukrajinu. Basmanski okružni sud Moskve u nedelju je optužio četvoricu počinilaca za terorizam i odredio im pritvor do 22. maja.