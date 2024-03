Prvi snimak vođe terorista, koje su sinoć počinile masakr u Moskvi!

Izvor: x/РИА Новости/Screenshot

Margarita Simonjan, glavna urednica RT, objavila je snimak ispitivanja muškarca za koga tvrdi da je vođa terorističke grupe koja je ubila više od 140 ljudi u Moskvi.

Маргарита Симоньян опубликовала еще одно видео с подозреваемым в теракте в "Крокусе", назвала его главарем, он говорит по-таджикскиhttps://t.co/rYtzwBTrn9pic.twitter.com/IomAbuH4Br — РИА Новости (@rianru)March 23, 2024

"Evo i vođe" - napisala je Simonjan na snimku.

Muškarac na snimku govori tadžički jezik i njegove riječi prevodi žena.

Navodi da su živjeli u hostelu koji se nalazio u Dmitrovki kraj auto-puta. Osumnjičeni je rekao da su kupili auto i da je komunicirao sa Abdulom i Muhamedom.

Simonjan je prethodno objavila i snimak saslušanja teroriste koji je nakon hapšenja priznao da je učestvovao u terorističkom napadu na koncertnu halu Krokus u Moskvi!

Izvor: Telegram/margaritasinoyan

Na snimku uhvaćeni terorista otkriva da je rođen 17. septembar 1998. godine, da je u Rusiju doputovao 4. marta iz Turske, i da je ponudu o tome da izvede teroristički napad dobio preko Telegrama.

Prema njegovim riječima, on ne zna ko su bile osobe koje su naručile napad, ali je za to trebalo da dobije oko pola miliona rubalja. Do sada, kako je rekao, dobio je polovinu te sume i to preko kartice. Ipak, kasnije je rekao da mu je bilo obećano milion rubalja.

Oružje za napad, kako je rekao, dobio je direktno od naručioca ubistva, koji mu ga je dostavio.

Terorista je tokom ispitivanja rekao da se odlučio na ovaj korak nakon razgovora sa pomoćnikom nekog propovjednika, kojeg je slušao, a ponudu za napad dobio je prije otprilike mjesec dana.

Prema posljednjim podacima broj ubijenih je 143!