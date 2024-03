Vili Paj dobio je smrtnu kaznu i ubijen je u srijedu uveče.

Vili Paj (59) dobio je injekciju kojom je ubijen zbog smrtne kazne, piše "CNN". Njegovi advokati borili su se do samog kraja da se to ne desi, ali je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbio da ga pomiluje, a on je osuđen 1996. godine zbog otmice, silovanja i ubistva svoje bivše djevojke Ališe Lin Jarbro.