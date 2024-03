Emanuel Makron je odgovorio na Putinove prijetnje i rekao da je Francuska nuklearna sila.

Izvor: YouTube/screenshot/Public Sénat/Global News

Francuski predsjednik Emanuel Makron je sinoć u velikom intervjuu za francusku televiziju odgovorio na nuklearne prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Francuski predsjednik Emanuel Makron je, odgovarajući na nove prijetnje ruskog lidera Vladimira Putina o spremnosti Rusije za nuklearni rat, izjavio da je Francuska "nuklearna sila".

"Spremni smo"

"Prvo i najvažnije, moramo se osjećati zaštićeno, jer smo nuklearna sila. Spremni smo i imamo doktrinu da koristimo nuklearno oružje", rekao je Makron u intervjuu za televizijske kanale TF1 i France 2, dodajući da je "neprikladno da uputi takve prijetnje zemlji koja ima nuklearno oružje".

On je rekao da, kada je reč o nuklearnom oružju, nema potrebe da se hvalimo i dodao: "To nam nameće odgovornost da nikada ne eskaliramo". Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je upozorio Zapad da je Rusija "tehnički spremna za nuklearni rat" i da će se, ako SAD pošalju kopnene snage u Ukrajinu, to smatrati značajnom eskalacijom rata.

Nuklearne tenzije

Njujork tajms je prije pet dana objavio da Sjedinjene Države pripremaju "nenuklearni" odgovor ako Rusija upotrebi nuklearno oružje protiv Ukrajine. Si-En-En je dan ranije javio da su krajem 2022. SAD počele da se "rigorozno pripremaju" za mogućnost da Rusija izvrši nuklearni napad na Ukrajinu.

Putin se 29. februara obratio ruskom parlamentu i govorio, između ostalog, o "punoj pripravnosti" nuklearnih snaga i upozorio na posledice ukoliko NATO rasporedi kopnene snage u Ukrajini.