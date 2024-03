Francuski predsjednik Emanuel Makron nazvao je Rusiju i predsjednika Vladimira Putina protivnikom koji se neće zaustaviti u Ukrajini ako porazi kijevske trupe u dvogodišnjem sukobu, pozivajući Evropljane da ne budu „slabi“ i da budu spremni da odgovore.

Izvor: AP Christophe Ena

Makron je izazvao kontroverzu prošlog mjeseca nakon što je rekao da ne može da isključi raspoređivanje kopnenih trupa u Ukrajini u budućnosti, pri čemu su se mnogi lideri distancirali od toga, dok su drugi, posebno u istočnoj Evropi, izrazili podršku.

„Ako Rusija pobijedi u ovom ratu, kredibilitet Evrope biće sveden na nulu“, rekao je Makron u televizijskom intervjuu uglavnom upućenom domaćoj publici, nakon što su francuski opozicioni lideri kritikovali njegove komentare kao ratoborne.

Makron je rekao da se „duboko“ ne slaže sa opozicionim liderima.

"Danas, odlučivanje da se uzdrži ili glasa protiv podrške Ukrajini, to nije izbor mira, to je izbor poraza. To je drugačije", rekao je on.

Izvor: LEMOUTON STEPHANE/POOL/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Makronova glavna opoziciona partija, krajnja desnica Marin Le Pen, bila je uzdržana u parlamentu na glasanju ranije ove nedjelje o bezbjednosnom paktu koji je Francuska potpisala sa Ukrajinom, dok je tvrdo-lijeva stranka Francuska glasala protiv.

„Ako bi se rat proširio Evropom, Rusija bi bila kriva“, dodao je Makron. "Ali ako bismo odlučili da budemo slabi; ako bismo danas odlučili da nećemo odgovoriti, to bi već bilo izbor poraza. A ja to ne želim."

On je rekao da je za Evropu važno da ne povlači crvene linije, koje bi signalizirale slabost Kremlja i ohrabrile ga da nastavi sa invazijom na Ukrajinu. On je odbio da iznese detalje o tome kako bi moglo izgledati raspoređivanje u Ukrajini.

„Ne želim to da uradim. Želim da Rusija zaustavi ovaj rat i da se povuče sa svojih pozicija i dozvoli mir“, rekao je on. „Neću da dam vidljivost nekome ko meni ništa ne daje. Ovo je pitanje za predsjednika Putina. Imam razloga da ne budem precizan, rekao je on.

Makron je rekao da Francuska nikada neće pokrenuti ofanzivu na Rusiju i da Pariz nije u ratu sa Moskvom, uprkos činjenici da je Rusija pokrenula agresivne napade na francuske interese u Francuskoj i van nje.

„Režim Kremlja je protivnik“, rekao je on, odbijajući da Rusiju nazove neprijateljem. On je takođe rekao da Putinove prijetnje o nuklearnim udarima „nijesu primjerene“.

Makron je rekao da je Ukrajina u "teškoj" situaciji na terenu i da je neophodna jača podrška saveznika.

„Mir ne znači kapitulaciju Ukrajine“, rekao je on. „Željeti mir ne znači poraz. Željeti mir ne znači napustiti Ukrajinu“, rekao je on.

On je takođe rekao da se nada da će jednog dana doći vrijeme da se pregovara o miru sa ruskim predsjednikom „ma ko to bio“, po prvi put predviđajući mogućnost da Putin više ne bude na čelu Rusije.

Makron je takođe rekao da nije otkazao planiranu posjetu Ukrajini iz bezbjednosnih razloga.

"To je ono što je Rusija rekla. Ne treba im vjerovati", rekao je on.