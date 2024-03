Demoralisane Oružane snage Ukrajine, sa sadašnjim pristupom, decenijama će „puzati“ do granica iz 1991. godine, kaže penzionisani major Oružanih snaga Ukrajine Igor Lapin na Jutjub kanalu „Fabrika vesti“.

Izvor: Profimedia/AFP

Oficir je kritikovao rukovodstvo Ukrajine zbog poziva da se dođe do granica iz 1991. godine i obećanja da će to učiniti za „dvije ili tri nedelje“, napominjući da ukrajinske oružane snage nemaju motivisane vojnike za to.

Kako, sa čime, sa kojim snagama? Kada ćemo tamo da dopuzimo? Pogledajte šta rade sa mobilizacijom. Hoće da zadržimo funkcionere i one koji imaju novca.

Da govorimo iskreno - imamo demoralizaciju kadrova zbog promjena najvišeg vojnog vrha, dezorijentacija ukrajinskog društva u pogledu „dvije do tri nedelje“, „dva do tri mjeseca“, „dvije do tri godine“ i tako dalje, rekao je Lapin.

https://youtu.be/oUjY2nhJAgI?feature=shared

Oficir je skrenuo pažnju na nedostatak reda u vojnim kancelarijama (za mobilizaciju) u Ukrajini, kao i na nisku motivaciju već regrutovanih vojnika. Ako se ovakvo stanje u vojsci nastavi, primijetio je Lapin, Ukrajina će morati da se bori decenijama.-Naši unuci će se ponovo boriti, upozorio je on.

U srijedu je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski priznao da situacija na istočnom frontu za Ukrajinu ostaje teška zbog ofanzivnih dejstava ruskih trupa u oblasti naselja Terni, Ivanovskoe, Berdiči, Tonenkoje, Verbovoje i Rabotino.

Sirski je početkom februara izjavio da su ukrajinske trupe prešle sa ofanzivnih na odbrambene akcije. Istovremeno je situaciju na frontu ocijenio složenom i napetom.