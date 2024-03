Poznati ruski advokat Mark Fejgin je naveo da Vladimir Putin ne želi nikome da preda vlast jer čeka da njegov sin Ivan, za kojeg javnost nije čula, napuni 18 godina kako bi mu predao ključeve Kremlja.

Pojavila se nova bizarna teorija da ruski lider Vladimir Putin ne želi nikome da preda vlast jer čeka da njegov sin Ivan, za kojeg javnost nije čula, napuni 18 godina kako bi mu predao ključeve Kremlja. Nova bombastična tvrdnja dolazi od ruskog advokata Marka Fejgina, bivšeg poslanika u parlamentu i političkog stručnjaka koji je svojevremeno predstavljao ruski pank bend "Pussy Riot", prenosi San.

Navodno, Putin želi da svoje dvije ćerke dovede na vlast kao "potencijalne regente" ako mu zdravlje bude ugroženo. U razgovoru sa ukrajinskim TV voditeljem Dmitrijem Gordonom, Fejgin je rekao da Putin sa dugogodišnjom ljubavnicom Alinom Kabaevom (40) ima dva maloljetna sina, a jednog od njih, koji sada ima devet godina, Putin želi za nasljednika.

Putin svoj privatni život čuva kao zmija noge, a javno je priznao da sa prvom suprugom Ljudmilom ima samo dvije ćerke Mariju i Jekaterinu. Prije dvije godine švajcarske novine su objavile da Putin sa Kabajevim ima dva sina. Prvi je navodno rođen u Švajcarskoj 2015. godine, a drugi u Moskvi 2019. godine. Advokat Fejgin sada tvrdi da Putin želi dinastički prenos vlasti.

"To mu je veoma važno. U narednih 12 godina mora da napravi izmjene ustava, kako niko osim njegovih nasljednika ne bi došao na čelo države. U braku sa Kabajevom dobio je sinove, to je apsolutna istina. Mnogi su to potvrdili. Ima dva sina Ivana i Vladimira. Valjda želi da sačeka da stariji postane punoljetan", rekao je on.

Fejgin je objasnio da bi Putin mogao preko noći da promijeni ustav kako bi omogućio nasljednu vlast: "Za Putina je ova opcija, naravno, najbolja. To je zlatna opcija, nekako će on to formalizovati", rekao je.

Mediji su ranije objavili da Putin navodno ima još jednu ćerku, 21-godišnju Luizu Rozovu. Dobio ju je u vezi sa Svetlanom Krivonogih, bivšom domaćicom, koja je postala bogata žena. Vjeruje se da Luiza studira na Zapadu u nekoj evropskoj prijestonici. Fejgin smatra da će njegove najstarije ćerke sigurno doći na vlast, a za Mariju Voroncovu, inače doktorku i naučnicu, tvrdi da će poslije izbora postati ministarka zdravlja. Ministarka prosvjete mogla bi da postane njena sestra Jekaterina Tihonova, objavio je San.