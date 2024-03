Govor američkog predsjednika Džoa Bajdena podigao veliku prašinu. Pomenuo Trampa, Putina, ekonomiju, milijardere...

Izvor: YouTube/C-SPAN

Američki predsjednik Džo Bajden održao je godišnji govor o stanju nacije, i obradio teme od ekonomske situacije, do Vladimira Putina. Prozvao je i kandidata za predsjednika, Donalda Trampa, i to bez pominjanja njegovog imena.

Bajden je u govoru podvukao svoje stavove o porezima, spoljnoj policiji, reproduktivnim pravima... Uvod je napravio kroz podsjećanje na govor predsjednika Frenklina Ruzvelta, 1941, kada je "Hitler marširao, rat bjesnio u Evropi, a sloboda i demokratija širom svijeta bile su pod napadom".

"Danas, mi se susrećemo sa trenutkom bez presjedana u istoriji. I želim da probudim Kongres, i upozorim narod Amerike da ovo nije običan trenutak. Nikada sloboda i demokratija kod nas nijesu bile pod takvim napadom, i 'kod kuće' i u inostranstvu, u istom momentu", rekao je Bajden.

"Putin iz Rusije maršira, izvršio je invaziju na Ukrajinu i sije haos po Evropi i izvan nje. Ako neko u ovoj prostoriji misli da će se zaustaviti na Ukrajini, uvjeravam vas da neće. Ali Ukrajina može da zaustavi njega ako stanemo uz nju i damo joj oružje, to je sve što traži, ne traži američke vojnike", rekao je američki predsjednik.

Izvor: YouTube/C-SPAN

Donalda Trampa dotakao se pričajući o Putinu, ali mu nije pomenuo ime.

"Jedan bivši predsjednik, republikanac, kaže Putinu - radi šta god prokleto hoćeš. Bivši predsjednik Amerike je to zapravo rekao, klanjajući se ruskom vođi. To je nečuveno, opasno i neprihvatljivo", rekao je on o Trampu koji ga je pozvao na TV duel.

"Moramo da se suprotstavimo Putinu, istorija nas gleda. Ako se Amerika sada okrene, Ukrajina je u riziku, kao i Evropa, kao i slobodni svijet. Moja poruka Putinu je jednostavna - nećemo se okrenuti, niti pognuti glavu", rekao je Bajden.

"Istorija nas gleda, kao što nas je gledala i onog 6. januara kada su pobunjenici ušli u Kapitol i stavili nož na grlo naše demokratije. Svi smo vidjeli da to nijesu patriote, i da su bili najveća prijetnja našoj demokratiji još od građanskog rata. Ali nijesu uspjeli. Moj prethodnik i neki od vas žele da sakriju tu istinu, ali ja želim da sahranim laži. Ne možete da volite svoju zemlju samo kada pobjeđujete", rekao je on.

Govoreći o reproduktivnim pravima, Bajden je pozvao sve države da zagarantuju pravo na vantjelesnu oplodnju. Pomenuo je i da je Tramp "ponosno srušio slučaj Rou protiv Vejda", i obećao da će podržati pravo žena na izbor i vratiti taj slučaj u zakon. Potom je prešao na ekonomiju.

Izvor: YouTube/C-SPAN

"Rekord je 15 miliona novih poslova za tri godine. Nezaposlenost je na minimumu u posljednjih 50 godina. Rekordnih 16 miliona Amerikanaca postaju preduzetnici i svako od njih postupa sa nadom. Više ljudi ima zdravstveno osiguranje, nego ikada do sada. Plate rastu a inflacija pada sa devet na tri odsto, što je najniža stopa na cijelom svijetu", ispričao je predsjednik.

Najavio je i smanjivanje osiguranja za hipoteke, obračun sa "velikim gazdama koje fiksiraju i podižu kirije", i rekao da je Americi potrebno najbolje obrazovanje na svijetu da bi ostala najsnažnija ekonomija.

"Viđite, ja sam kapitalista. Ako želite da zaradite milion dolara, super! Samo platite fer porez, to čini zemlju velikom. Moj predsjednik je dodao više dugova i isjekao porez bogatim korporacijama. Ja ću nastaviti da se borim da ta situacija bude poštena", najavio je on.

Izvor: YouTube/C-SPAN

"Ima više od hiljadu milijardera u Americi, Plaćaju prosječnu stopu poreza na federalnom nivou od 8,2 odsto. To je mnogo manje nego što plaća većina Amerikanaca. Nijedan bogataš ne bi trebalo da plaća manju poreznu stopu od učitelja, čistača ili medicinskog radnika. Zato sam predložio da minimum bude 25%, što bi nam donijela 500 milijardi dolara u narednih deset godina. Zamislite šta bi to moglo da znači za našu zemlju."

"Vidim budućnost i zemlju za sve Amerikance, jer vjerujem u nas. Nikada nijesam bio optimističniji po pitanju budućnosti, hajde da je izgradimo zajedno. Hajde da se sjetimo ko smo, mi smo Sjedinjene Američke Države, nema ničega što ne možemo da uradimo kada to radimo zajedno. Neka vas Bog sve blagoslovi i zaštiti naše vojnike", zaključio je on.