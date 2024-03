Najmlađa žrtva masakra u Otavi u kojem su ubijene četiri odrasle osobe i dvoje djece bila je djevojčica od dva i po mjeseca, objavila je večeras policija.

Mladić (19) Febrio de Zojsa, državljanin Šri Lanke, optužen je za ubistvo. On je u to vrijeme živio u kući, kaže policija. Policija Otave potvrdila je da je najmlađa žrtva imala dva i po mjeseca. Beba je rođena u Kanadi, ali porodica je bila nova u zemlji. Odgovarajući na pitanje novinara, policija je potvrdila da je to najveće ubistvo u posljednje vrijeme.