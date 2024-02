Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da su balističke rakete "Sarmat" isporučene trupama.

Izvor: sputnikportal.rs/screenshot/Telegram/screenshot/РИА Новости

Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se javnosti posle pauze od godinu dana i govorio je o najvažnijim temama za građane Rusije. Kao najvažniju poruku, istakao je da "NATO planira napad na Rusiju", a on je odgovorio da je rusko nuklearno oružje spremno da reaguje, a osvrnuo se i na balističke rakete "Sarmat".

"Prve serijske teške balističke rakete “Sarmat” su takođe isporučene trupama. Uskoro ćemo ih demonstrirati u oblastima gdje se nalaze na borbenom dežurstvu. Oni (Zapad) moraju da shvate da i mi imamo oruže. I oni za to znaju, imamo i oružje koje može da pogodi ciljeve na njihovoj teritoriji", rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Šta je "Sarmat"?

"Sarmat", ili “Sotona II” kako Zapad je naziva, je raketa koja može da nosi do 16 nuklearnih bojevih glava, a ima domet od 18.000 kilometara. Svaka od raketa može da se usmjeri prema drugom cilju, a bojeve glave su snage do 750 kilotona. Primera radi, bomba bačena na Hirošimu bila je snage 15 kilotona, dakle 50 puta slabija od jedne “sarmatove” glave. Radi se o raketi koja do Velike Britanije može da stigne za svega tri minuta.

Izvor: Youtube/Printscreen/Russian Military Capability