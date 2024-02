Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da će izraelska vojska obezbijediti "bezbjedan prolaz za civilno stanovništvo" prije očekivanog napada na Rafu, najjužniji grad u Pojasu Gaze, odbacivši bojazan od "katastrofe".

Izvor: Profimedia

Uprkos upozorenjima u međunarodnoj zajednici na potencijalno krvoproliće u gradu u koji se sklonilo više od milion raseljenih Palestinaca izraelski lider je izjavio za ABC da je ofanziva ključna za slamanje Hamasa, ekstremističke organizacije koja vlada Gazom više od 16 godina.

"Pobjeda je na domaku. Mi ćemo to uraditi. Mi ćemo stići do preostalih terorističkih bataljona i Rafe, koja je poslednji bastion, mi ćemo to uraditi", rekao je Netanjahu sudeći po sinoć objavljenim djelovima intervjua koji će danas biti emitovan.

"Mi ćemo to uraditi obezbjeđujući bezbjedan prolaz za civilno stanovništvo tako da mogu da odu. Radimo na detaljnom planu da to uradimo", dodao je Netanjahu.

On je kritikovao pozive Izraelu da izbjegne vojnu ofanzivu u Rafi.

"Oni koji kažu da ni pod kojim uslovima ne bi trebalo da uđemo u Rafu u osnovi govore izgubite rat. Ostavite Hamas tamo", dodao je Netanjahu.

U Rafu na granici s Egiptom sklonili su se raseljeni Palestinci koji su pobjegli od rata između Izraela i Hamasa započetog 7. oktobra napadima "hamasovaca" na južnu izraelsku teritoriju, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, većinom civila i u Gazu odvedeno oko 250 talaca.

Izvor: EPA-EFE/GALI TIBBON / POOL

U osvetničkim izraelskim napadima ubijeno je više od 28.000 Palestinaca, većinom žena i djece.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borel upozorio je da će ofanziva na Rafu postati" neizreciva ljudska katastrofa" te da bi mogla izazazvati ozbiljnu napetost s Egiptom.

On je na platformi Iks ocijenio da je jedini način da se izbjegne krvoproliće suspendovanje neprijateljstava i obnova pregovora o oslobađanju talaca.

Holandska ministarka spoljnih poslova Hanke Bruins Slot je navela da je velika izraelska ofanziva na Rafu "neopravdana", te da je situacija u tom gradu "vrlo zabrinjavajuća".

Šef diplomatije Velike Britanije Dejvid Kameron je takođe izrazio zabrinutost za izglede o izraelskoj vojnoj operaciji u Rafi.

U saopštenju na platformi Iks on je ocijenio da borbe moraju prestati odmah kako bi pomoć mogla da uđe i taoci bili oslobođeni, a potom uslijedio "napredak ka održivom, stalnom prekidu vatre".