Jemenska međunarodno priznata vlada upozorila je da Huti sada prijete da će sabotirati ključne podmorske komunikacione kanale.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Jemenski Huti nisu krili svoju odlučnost da uzvrate Zapadu za vazdušne napade koje predvode SAD na lansirne lokacije raketa i dronove. Ovo je bio američki odgovor na više od 30 napada Huta na međunarodne brodove u Crvenom moru i Adenskom zalivu, koje su pravdali podrškom Palestincima u Gazi. Ali sada postoji opasnost od drugačije vrste eskalacije, piše BBC.

Podmorski kablovi

Jemenska međunarodno priznata vlada upozorila je da Huti, koji su zauzeli veći dio Jemena 2014. godine, sada prijete da će sabotirati ključne podmorske komunikacione kanale, uključujući internet veze, koji vode ispod Crvenog mora i povezuju Aziju sa Evropom.

Upozorenje je uslijedilo nakon što je mapa koja prikazuje rute podmorskih kablova u Crvenom moru objavljena na kanalu povezanom sa Hutima na Telegramu. Jemenska vlada tvrdi da bi Huti bili više nego srećni da sabotiraju te telegrame, samo da mogu. Na pomenutom Telegram kanalu objavljeno je da Huti imaju lak pristup mapama koje prikazuju podvodne komunikacione kablove koji prolaze pored njihove obale, u moreuzu koji je širok samo 32 kilometra.

Ali optički kablovi, koji čine 17% svjetskog internet saobraćaja, leže na morskom dnu uglavnom stotinama metara ispod površine, daleko van domašaja ronilaca.

SAD i Rusija imaju mogućnost da presjeku kablove, Huti vjerovatno nemaju

Smatra se da i SAD i Rusija imaju pomorsku sposobnost da ih presjeku. To bi zahtijevalo dejstvo dubokomorske podmornice kako bi se kablovi tada eventualno mogli presjeći. Međutim, Hutima bi to bilo teže da urade. "Mislim da je to blef, osim ako nije napad na terminal", kaže bivši komandant podmornice Kraljevske mornarice kontraadmiral Džon Gauer o tvrdnjama da grupa prijeti da sabotira kabl.

"Bio bi im potreban saveznik sa sposobnošću, podmornicom i vještinom da lociraju te kablove", tvrdi on. Huti sigurno imaju saveznika – Iran. Uz pomoć iranske Revolucionarne garde i libanskog Hezbolaha, Huti su izgradili ogroman arsenal projektila i dronova. Tokom proteklih osam godina, oni su gađali Saudijsku Arabiju, UAE, Izrael, američke i britanske ratne brodove, kao i sve brodove za koje se sumnja da su povezani sa Izraelom, SAD ili Velikom Britanijom. Ali Britanci tvrde da Iran nema kapacitet za takav poduhvat.

Eskalacija nikome nije u interesu

"Ne postoji ništa što sam vidio u iranskom pomorskom arsenalu što bi moglo da ugrozi ove kablove, posebno ne njihove podmornice", kaže bivši komandant britanske mornarice Tom Šarp. "Ronjenje je opcija, ali je duboko i zauzeto, tako da mislim da bi to bilo prisiljavanje", kaže on i dodaje da je ovo najvjerovatnije blef.

Pomažući Hutima da sabotiraju svjetske podvodne internet kablove, Iran bi napravio veoma rizičan potez, a u ovom trenutku su i Teheran i Vašington jasno stavili do znanja da ne žele direktan sukob jedan sa drugim.​