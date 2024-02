Zamjenik ministra odbrane general Junus-Bek Jevkurov i general Vojnoobaveštajne službe GRU Andrej Averjanov dobili su da vode Afrički korpus.

Izvor: Profimedia

Ruska prorežimska privatna armija Vagner, koju je prošlog ljeta raspuštio Vladimir Putin zbog vojne pobune, ipak nije "umrla". "Vaskrsla" je u Africi, gdje doživljava novu mladost. Moskva od Vagnera formira Afrički korpus, koji će se ne samo boriti za ruske interese, već i kontrolisati njihove operacije na kontinentu, pišu Blumberg i The Independent, a ruski nezavisni portal "Nastojašćeje vremja" navodi da sve vode ljudi iz bliskog kremaljskog kruga.

Zadatke da rukovode Afričkim korpusom dobili su zamjenik ministra odbrane general Junus-Bek Jevkurov i general Vojnoobaveštajne službe GRU Andrej Averjanov. Ruske redakcije Radio Slobode i projekta All Eies On Vagner pisale su da je diplomata Denis Pavlov formalno postao novi vođa ruskih plaćenika u Africi. Prethodno je radio u ruskim misijama u Unesku, EU i UN u Parizu, Ženevi i Briselu, a istraživanja su pokazala da je usko povezan sa ruskom obavještajnom službom FSB i Ruskom spoljnom obaveštajnom službom (SVR). Zanimljivo je da prorežimski analitičari to ni ne kriju, pa Independent navodi da je o Afričkom korpusu govorio i Igor Korotčenko, glavni urednik časopisa 'Nacionalna obrana', bliskog ruskom Ministarstvu odbrane.

Ruske vlasti regrutuju ljude za Afrički korpus da zamijene Vagnerove plaćenike na afričkom kontinentu, piše Blumberg. Nova vojna formacija planira da do sredine godine 'sakupi' korpus od 20.000 bivših vagnerovaca. Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku (Izrael – Gaza), Rusija je pojačala svoje vojno prisustvo u Sudanu i Libiji, a nakon formiranja Afričkog korpusa njeni predstavnici biće stacionirani u Burkini Faso, Libiji, Maliju, Centralnoafrička Republika i Niger.

Poslije serije 'prevrata' u zemljama Sahela i izvjesnog vakuuma, koji je nastao gubitkom uticaja, prije svega Francuske, sada Rusija želi da se pozicionira na tom prostoru. Kako navodi Blumberg, pozivajući se na izvore u Rusiji, u Burkinu Faso je već stiglo oko 100 ruskih plaćenika, kako bi pazili na bezbjednost lidera te zemlje Ibrahima Traorea.

Pored toga, u planu je i izgradnja vojne baze u Centralnoafričkoj Republici, gdje je već stacionirano dvije hiljade ruskih vojnika. Independent, pak, navodi da su kontrolu nad bivšim Vagnerovim plaćenicima u potpunosti preuzele strukture Ministarstva odbrane. I ne radi se samo o vojnoj komponenti, već i o poslovnoj, jer su Vagner i njegov bivši šef Jevgenij Prigožin, koji je nedavno poginuo u avionskoj nesreći, samo dva mjeseca nakon vojne pobune koju je organizovao, kontrolisali mnoge rudnike, posebno zlata i uranijuma na tom kontinentu.

