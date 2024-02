Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine u četvrtak je rekao da Kina poziva Sjedinjene Države da zaustave svoju sajber špijunažu i sajber napade širom svijeta, i prestanu da markiraju druge zemlje pod izgovorom bezbijednosti.

Izvor: kineska medijska grupa

Portparol Vang Venbin je to izjavio na redovnom brifingu za novinare kao odgovor na povezani upit.

Vang je istakao da se Kina čvrsto protivi svim oblicima sajber napada i da će se obračunati sa takvom praksom u skladu sa zakonom.

On je rekao da su Sjedinjene Države skočile do neopravdanog zaključka u nedostatku validnih dokaza, i da su klevetale i iznele neosnovane optužbe protiv Kine.

"To je krajnje neodgovorno i potpuno iskrivljuje činjenice. Kina se odlučno protivi tome", rekao je Vang "Same Sjedinjene Države su počinile najveći broj sajber napada", rekao je Vang.

Vang je rekao da su od prošle godine kineske agencije za sajber bezbijednost objavile izvještaje koji otkrivaju dugotrajne sajber napade američke vlade na kritičnu infrastrukturu Kine.