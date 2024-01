Erdogan u Njemačkoj osniva ogranak svoje stranke.

Partija pravde i razvoja (AKP) Redžepa Tajipa Erdogana radi na tome da u Njemačkoj osnuje ogranak. Za početak bi mogla da nastupi na izborima za Evropski parlament 9. juna. Političari više partija u Njemačkoj izražavaju nezadovoljstvo.

Političari iz nekoliko partija u Njemačkoj izrazili su zabrinutost zbog mogućeg formiranja ogranka vladajuće turske AKP za predstojeće evropske izbore 9 juna. Povod ovim reakcijama je izvještaj nedeljnog izdanja lista Bild o osnivanju "tursko-islamističke partije" pod nazivom DAVA (Demokratski savez za raznolikost i pokret), piše Dojče vele.

Bild piše da mu je dostupna osnivačka deklaracija stranke, te da su izabrana četiri kandidata za evropske izbore. Četvorica muškarca su navodno ranije radili za islamsko-konzervativnu vladajuću partiju AKP turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana ili njene organizacije na prvoj liniji. List navodi i da su dvojica bili članovi SPD.

Bild piše da DAVA zahtjeva da "ljudi sa stranim korijenima dobiju puna prava". Ti ljudi često "prilikom traženja stanova, pri konkurisanju za posao, ali i u mnogim svakodnevnim situacijama, recimo u kontaktu sa vlastima, doživljavaju da nisu prihvaćeni kao punopravni članovi evropskog društva". Stranka želi da se bori protiv siromaštva djece i starijih i poziva na "pragmatičnu politiku izbjeglica bez ideologije".

Pozivajući se na osnivačku deklaraciju DAVA, turska novinska agencija Anadolu javila je da nova stranka želi da bude "snažan glas za politički nedovoljno zastupljene", prenosi njemački magazin Špigel. Reagujući na tu vijest, predsjednica njemačkih socijaldemokrata (SPD) Saskija Esken rekla je za TV Velt da je važno "da upravo našim sugrađanima turskog porijekla jasno stavimo do znanja da je Njemačka zajedno, da smo mi jedan narod, da nećemo dozvoliti da se vlasti približe snage poput tih desničarskih ekstremističkih mreža koje žele da deportuju migrante, ali ni tendencije podjela Redžepa Tajipa Erdogana ne bi smjele da igraju neku ulogu u Njemačkoj".

Lider poslaničke grupe SPD Rolf Micenih rekao je da "treba sačekati da se vidi da li će stranka uopšte postati relevantna". Predsjednik Njemačko-izraelskog društva Folker Bek (Zeleni) za televiziju Velt je rekao da turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan pokušava da "dezintegriše" ljude turskog porekijla u Njemačkoj i "izgradi paralelni svijet".

AKP pokušava da "podijeli naše društvo - i mi zajedno moramo da djelujemo protiv toga". Bek je ocijenio da je osnovanje stranke DAVA u skladu sa tradicijom strategije koja traje godinama: Erdogan i AKP godinama rade na izgradnji "paralelnog svijeta" lojalnog AKP-u, na primjer osnivanjem škola i džamijskih udruženja.

Premijer Bavarske Markus Zeder (CSU) posle sjednice vlade dao je sličnu izjavu: "Mislimo da je pogrešno osnivati stranke koje ostavljaju utisak da će se na njemačku politiku uticati spolja." Stručnjak za unutrašnje poslove CDU Kristof de Vris rekao je za BamS da savezna vlada formiranje ove stranke "nikako ne bi smjela da shvati olako". Organi bezbjednosti bi morali pomno da prate sve aktivnosti ove stranke i njene veze sa turskom vladom, i intervenišu - ukoliko turska vlada izvrši direktan uticaj.

Jens Špan (CDU), zamjenik šefa parlamentarne grupe CDU/CSU i bivši ministar zdravlja, na platformi Iks je napisao: "Ogranak Erdoganove AKP u Njemačkoj, to bi bila još jedna ekstremna partija u zemlji. Nažalost, ideološko neznanje vlade semafora (koalicione vlade nazvane tako po stranačkim bojama tri njene članice) mu olakšava posao: dvojno državljanstvo za Turke koji žive u Njemačkoj postaće faktički pravilo. Konačno se mora zaustaviti i inostrano finansiranje džamija. U suprotnom će se povećati uticaj radikalnih snaga!"

Na to je ministar poljoprivrede Džem Ozdemir (Zeleni), takođe na platformi Iks odgovorio: "Gdje se slažemo: Erdoganov ogranak koji se kandiduje na izborima je poslednja stvar koja nam treba. Međutim, ono što me čudi je da su se posebno hrišćanske demokratske vlade više puta udvarale DITIB & Co. Nadam se da je konačno kraj toj naivnosti."