Ukrajinac Aleksandar skočio je u ledenu rijeku dok ga je supruga snimala, a onda nije izronio.

Izvor: YouTube/screenshot/SO 2021

Aleksandar (38) iz Ukrajine nastradao je pred svojom suprugom kada je skočio u zaleđenu rijeku iz koje nije izronio. Uznemirujući snimak nastao je 5. februara 2022. godine. Aleksandar je na - 5 stepeni skočio u zaleđenu rijeku Čortomlik u ukrajinskoj oblasti Dnjepropetrovsk, ali iz nje nije izašao.

Prije samog skoka, dok je njihov prijatelj motornom testerom bušio rupu u ledu, na snimku se čuje kako Aleksandar razgovara sa suprugom.

"Zar se ne plašiš, Aleksandre?", pitala ga je ona, na šta je on samouvjereno odgovorio da se ne plaši.

Tada je Aleksandar skinuo majicu i pantalone, prekrstio se i krenuo ka vodi.

Pred sam skok, čuje kako Aleksandrova žena govori "O moj Bože, ne mogu da izdržim, tako je hladno… Hladno je, o Bože, nadam se da se nećeš razboljeti".

Čovek skočio u vodu Izvor: youtube.com/SO 2021

Snimajući ga, Aleksandar je tada ušao u vodu. Međutim, ubrzo je potonuo i nestao. Kako ga nije bilo ni nakon nekoliko sekundi, tada je žena uzviknula:

"Bože, gdje je on? Gdje je on? O Bože! Gdje je on?".

Njegov prijatelj je tada motornom testerom pokušao da iseče još jednu rupu u ledu, ali je nažalost bilo prekasno da ga spasu. Prema izvještajima lokalnih novina, Aleksandar se utopio odmah nakon uranjanja - ostavši zarobljen ispod leda. Spasioci su njegovo tijelo pronašli tek sledećeg dana na dubini od skoro četiri metra.