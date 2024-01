Nadezhdin je Putinov rival koji obećava da će okončati "fatalnu grešku u Ukrajini" i osloboditi Navaljnog.

Izvor: Profimedia

Kandidat za predsjednika Rusije Boris Nadeždin i Putinov sadašnji rival govori protiv ruskih akcija u Ukrajini i kaže da će okončati Putinovu fatalnu grešku jer je Bog na njegovoj strani. Poslednjih nedelja, hiljade ljudi stajalo je u redovima širom Rusije da podrže liberalnog političara Nadeždina u njegovom pokušaju da svrgne Vladimira Putina i postane sledeći predsjednik Rusije.

Ovo je unijlo element iznenađenja uoči martovskih izbora u Rusiji. Nadeždin, 60-godišnji političar sa iskustvom u fizici, obećava da će okončati Putinovu "fatalnu grešku" u Ukrajini, zaustaviti mobilizaciju i osloboditi političke zatvorenike, uključujući Alekseja Navaljnog. On takođe obećava da će poništiti zakone protiv LGBTK+ i vojne cenzure.

"Putin je protiv mene, ali Bog je na mojoj strani. Možete to nazvati Bogom ili sudbinom, ali postoji opipljiva sila koja pokreće moju kampanju", kaže Nadeždin. Od njega se sada traži da preda 100.000 potpisa ruskoj Centralnoj izbornoj komisiji do kraja januara, koji moraju biti raspoređeni u najmanje 40 regiona. U telefonskom intervjuu za Politico u četvrtak, Nadeždin je svoj dosadašnji uspjeh pripisao "brojnim čudima" i "zapanjujućim stvarima".

Prvi je bio da je uspio da pridobije liberalnu Građansku inicijativu da ga podrži, čime je smanjio broj administrativnih prepreka sa kojima se suočavao. Drugo, da su hiljade ljudi počele da doniraju novac i da se prijavljuju kao volonteri. Treći se dogodio početkom januara, kada su brojne uticajne ruske ličnosti iz opozicije govorile u prilog njegovoj dugogodišnjoj kandidaturi.

Umjesto čuda, mnogi analitičari su Nadeždinov bum popularnosti protumačili kao znak široko rasprostranjenog nezadovoljstva Kremljom i njegovim ratom protiv Ukrajine. Mnogi se, međutim, pitaju koliko dugo Nadeždinov uspon može da traje prije nego što dođe do intervencije odozgo, odnosno Kremlja. Međutim, Nadeždin je rekao da ga do sada niko iz predsjedničke administracije nije kontaktirao: "To je znak da ne znaju šta da rade sa mnom", rekao je on.