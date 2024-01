Glin Simons je bio 50 godina u zatvoru, a nije bio kriv. Ovo je njegova potresna ispovijest.

Izvor: Youtube/NBC News/Screenshot

Glin Simons je bio zagledan kroz suvozačev prozor automobila dok se vozio sa prijateljem auto-putem do Tulse, u Oklahomi. Njegov pogled se zadržao na noćnom nebu, osvjetljenom zvijezdama. Bio je to prizor koji ovaj 70-godišnjak nije mogao da vidi skoro pola vijeka, nakon što je proveo veći dio života u zatvoru zbog ubistva koje nije počinio, prenosi BBC.

"Takve stvari… kao što je gledanje smjene godišnjih doba, lišće, proste stvari koje niste mogli da radite u zatvoru. Niste mogli da uživate u tome. Niste mogli da ih vidite", kaže Simons za BBC. "Takve stvari me ushićuju." Simons je pušten iz zatvora u julu 2023. godine. U decembru je proglašen nevinim za ubistvo Kerolin Sju Rodžers 1974. godine. Ovo je najduža poznata pogrešna presuda u Americi. Njegova zatvorska kazna ukinuta je nakon što je okružni sud presudio da tužioci nisu predali sve dokaze odbrani, među kojima i one da je svedokinja identifikovala druge osumnjičene.

On je imao 22 godine kad su su optuženi Don Roberts i on bili proglašeni krivim i osuđeni na smrt 1975. godine, da bi potom kazna ublažena na doživotni zatvor. Simons je govorio za BBC o novootkrivenoj slobodi, njegovoj aktuelnoj borbi sa rakom četvrtog stadijuma i nadi koja ga je vodila kroz 48 godina iza rešetaka. "Kad ste nevini, to vam pomaže da očuvate vjeru", rekao je on. "Lagao bih kad bih vam rekao da nisam gubio vjeru, i to mnogo puta. Ali to vam je kao gumica - vi se zategnete i vratite."

"Svjesno zanemarivanje pravde"

U januaru 1975. godine, Simons je bio jedan od nekolicine ljudi uhapšenih na zabavi po zasebnim 'lažnim optužbama za pljačku', rekao je on. Doveden je u pritvor, gdje su policajci od njega tražili da učestvuje u postrojavanju za prepoznavanje krivca za ubistvo Kerolin Sju Rodžers počinjeno mjesec dana ranije, u pljački podruma pića u predgrađu Oklahoma Sitija. Ubistvo Rodžers, koja je radila kao prodavačica u radnji kad je upucana u glavu, još nije riješeno.

"Tad sam napunio 21 godinu. Nisam imao prethodno iskustvo sa krivičnim sistemom", kaže Simons. "Nisam znao da imam pravo na advokata, da ima pravo da to odbijem. Nisam imao pojma." Žena koja je bila upucana u glavu tokom incidenta zamoljena je da izdvoji osumnjičenog za ubistvo iz reda postrojenih potencijalnih krivaca svega nekoliko dana nakon što je izašla iz bolnice, kaže Simons.

Ona nije identifikovala Simonsa, kaže on. Umjesto toga je ukazala na različite karakteristike najmanje trojice drugih u redu, prema Simonsovom advokatu Džou Norvudu. Ipak je Simons, koji tvrdi da je u vrijeme ubistva bio u Luizijani, bio osuđen na smrtnu kaznu. "Ja to ne zovem pogrešnom presudom. To nije bila greška. Bio je to tendenciozan čin. Bilo je to svjesno zanemarivanje pravde", kaže Simons.

Bilo je to 1975. godine u Oklahomi, u kojoj je atmosfera rasizma još bila opipljiva, rekao je Simons, koji je crnac. Policija je "u dosijeima imala gomilu slučajeva koji su bili neriješeni, a na njih se vršio veliki pritisak", dodao je on. Crnci imaju oko 7,5 puta više šanse da budu pogrešno osuđeni za ubistvo u Americi od bjelaca, prema Nacionalnom registru oslobađanja od krivice. Bilo je dana u zatvoru kad bi 'izgubio razum', kaže on. Doživljavao je napade anksioznosti i, kako je stario, ponekad je bilo teško sačuvati nadu da će ljaga biti sprana sa njegovog imena, rekao je on.

"Kad gledate kako sve vrijeme svuda oko vas umiru ljudi, vi napravite računicu u glavi", kaže. Simonsa je čekalo još loših vijesti. Postavljena mu je dijagnoza raka jetre samo godinu dana prije nego što je oslobođen, što je bila njegova druga bitka sa ovom bolešću. Stavljen je na listu čekanja za liječenje, ali nije mogao da prima hemoterapiju prije nego što je izašao iz zatvora. Za to vrijeme je kancer metastazirao, rekao je on. "Moja borba da budem oslobođen se intenzivirala više nego prije. Počinjete da gubite vjeru, ali kod mene to nikad ne traje dugo".

Gorko-slatka sloboda

Otkako je napustio zatvor i proglašen nevinim, Simons je doživio vrtlog emocija, od kojih je najsnažnija zahvalnost, rekao je on. Proveo je Božić sa sinom, troje unuka i sedam praunuka. "Bilo je predivno. Fantastično sam se proveo. Sve što smo radili bilo je prvi put", rekao je.

Ipak, njegova zahvalnost je ukaljana ogorčenošću zbog decenija života koje je izgubio. Simons je rekao da nije dobio izvinjenje od savezne države Oklahome. Napustio je zatvor bez ličnih stvari ili novca za osnovne potrebe i medicinsko liječenje. Nepravedno osuđeni ljudi koji služe kaznu u Oklahomi imaju pravo i na do 175.000 dolara odštete - oko 3.600 dolara za svaku godinu služenja zatvorske kazne, ističe Simons. On vjeruje da bilo kakva odšteta najvjerovatnije neće stići godinama.

U međuvremenu, u dobrovoljnom sakupljanju sredstava za Simonsa sakupljeno je 326.000 dolara, u koje spada i anonimna donacija od čak 30.000 dolara. Simons želi da provede potpuno nov, slobodan život pričajući vlastitu životnu priču drugima i radeći na reformi krivično-pravnog sistema zbog kog je nevin čovjek proveo veći dio života iza rešetaka. "To je moje nadahnuće za budućnost, da pokušam da posegnem unazad i pomognem nekim ljudima koji su u istom položaju u kom sam ja bio", kazao je on.

"Moramo da uradimo nešto u vezi sa reformom krivično-pravnog sistema. Moramo istinski da preispitamo kako ovo radimo." On planira da izdvoji i vrijeme za sebe. Simons je već bio na NBA utakmici Oklahoma Siti Tandersa. Želi da proputuje svijet. "Iskusio sam jedan ekstrem - zatočenost", rekao je on. "Sada želim da iskusim drugi ekstrem - slobodu." Pokušava i da se oslobodi zlovolje povodom nepravedne zatvorske kazne da bi izvukao maksimum iz svoje slobode. "Bilo je mnogo bijesa skoro 50 godina - bijesa i ogorčenosti, a li morate to da zauzdate inače će vas živog pojesti. "Ono što je urađeno ne može da se promijeni i zato ne treba biti opsjednut time", kaže on.