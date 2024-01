Progovorio Amerikanac koji je nevin proveo 48 godina u zatvoru.

Izvor: BBC/printscreen

Glin Simons je gledao je kroz prozor suvozačevog mjesta dok se vozio sa prijateljem autoputem u Tulsi u američkoj saveznoj državi Oklahomi. Pogled mu je bio prikovan za noćno nebo obasjano zvijezdama. Bio je to prizor kojem sedamdesetogodišnjak nije mogao da prisustvuje skoro pola vijeka, pošto je veći dio života proveo u zatvoru zbog ubistva koje nije počinio.

"Uzbudljivo je gledati kako se godišnja doba mijenjaju, opadanje lišća, neke jednostavne stvari koje nisam mogao da vidim u zatvoru. Nisam mogao da uživam u tome", rekao je Simons za BBC.

Simons je pušten iz zatvora u julu 2023. U decembru je proglašen nevinim za ubistvo Kerolin Sju Rodžers 1974. godine. To je najduža poznata pogrešna osuda u SAD. Kazna mu je ukinuta nakon što je Okružni sud utvrdio da tužioci braniocima nisu predali sve dokaze, uključujući i to da je svjedok identifikovao druge osumnjičene. Imao je 22 godine kada su on i saoptuženi Don Roberts osuđeni na smrt 1975. Najstroža kazna je kasnije preinačena u doživotni zatvor.