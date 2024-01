Jedna od najvećih misterija u aviosaobraćaju je rušenje "Er Fransovog" aviona "erbas 330", koji se 2009. strmoglavo srušio u Atlantski okean. Let 447 krenuo je iz Rio de Žaneira, ali nikada nije stigao u Pariz.

Istraga je trajala godinama, olupina je jedva izvučena sa dna okeana, ali nikada do kraja nije razjašnjeno šta je oborilo avion sa 228 ljudi!

"Erbas" se "strmoglavio" srušio u okean ubivši sve u avionu", a pilot je izgovorio tri jezive poslednje riječi prije udara

"Er Frans" je više od decenije bio upleten u pravni spor, optužen da je krivično odgovoran za ubistvo iz nehata zbog smrti 228 ljudi. Međutim prošle godine donijeta je odluka koja je razbijesnila porodice žrtava.

"Er Frans" i "Erbas" su oslobođeni ubistva iz nehata. Odgovornost je svaljena na pilote.

"Ponašanje pilota - Marka Duboa (58), Davida Roberta (37) i Pjera Bonina (32) - i kultura na letovima bili su ono što je sporno. Tokom naknadne istrage ispostavilo se da su dvojica pilota zaspala, jedan za drugim, kada je trebalo da upravljaju avionom", navedeno je.

Snimljeni razgovori u pilotskoj kabini takođe su otkrili zastrašujući poslednji razgovor 'trojke'. Manje od dva minuta nakon što je ključna oprema za letenje otkazala, počela je panika. Moglo je da se čuje kako Robert govori: "Jebo*e, srušićemo se! Nije istina! Ali šta se dešava?" Ili Robert ili Bonin zatim dodaju: "Jebo*e, mrtvi smo". Zatim, četiri sata i 15 minuta nakon leta preko kontinenta, avion se srušio u Atlantik.

Bonin, koga su zbog pozicije i godina nazivali "kompanijskom bebom", bio je primoran da upravlja teškim letom dok su njegovi nadređeni spavali. Izvještaj je glasio:

"S obzirom na to da let traje dugo i da pored sebe ima uznemirenog mlađeg pilota za komandama, Duboa je odlučio da je vrijeme da se naspava."

Alan Bulard, koji je vodio istragu, bio je nepokolebljiv u svojoj kritici Duboa. Rekao je: "Da je kapetan ostao na poziciji kroz zonu međutropske konvergencije, to bi mu odložilo san za ne više od 15 minuta, a zbog njegovog iskustva, možda bi se priča završila drugačije. Ali ne vjerujem da ga je umor natjerao da ode da spava. To je više ličilo na uobičajeno ponašanje, dio kulture pilotiranja u Er Fransu. I njegov odlazak nije bio protiv pravila. Ipak, to je iznenađujuće. Ako ste odgovorni za ishod, ne idete na odmor tokom glavnog događaja."

Kasnije je otkriveno da je Duboov umor vjerovatno bio povezan sa time što je prethodne noći bio budan sa svojom ljubavnicom - hostesom i operskom pjevačicom koja nije bila na dužnosti. Ona je takođe poginula na ovom letu. Duboa je to čak priznao, rekavši: "Nisam dovoljno spavao sinoć. Jedan sat - nije dovoljno."

Ključnim detaljima je trebalo dvije godine da se pojave jer je crna kutija aviona ležala na dnu mora, kao i tijela. "Er Frans" je ostao pri svojoj nevinosti i poricao da su piloti koje je angažovao nesposobni. Međutim, nije im trebalo dugo da unaprijede obuku pilota. Sudija je danas presudio da je "nemoguće dokazati" korporativnu krivicu jer istražitelji nisu utvrdili kršenje pravila od strane Erbasa ili Air Fransa u vezi sa greškama pilotiranja koje su uzrokovale nesreću.