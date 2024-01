Alis Vajdel je to izjavila u intervjuu za Fajnenšel tajms u ponedeljak.

Najmoćnija žena krajnje desničarske Alternative za Njemačku (AfD) Alis Vajdel rekla je u intervjuu za Fajnenšel tajms u ponedeljak da je britanski referendum o izlasku iz Evropske unije dobar primer koji bi Njemačka mogla da slijedi.

Ona je rekla da njena stranka želi, ako dođe na vlast, da reformiše EU i smanji moć Evropske komisije, a ako to ne uspije, onda vidi mogućnost izjašnjavanja na referendumu kako je to učinila Britanija. "To je model za Njemačku da neko može da donese takvu suverenu odluku", rekla je Vajdel o Bregzitu.

Prema njenim riječima, takav referendum o Deksitu, kako ga je nazvala, održali bi ako ne bi mogli da sprovedu promjene kojima AfD teži. Između ostalog, stranka radi na reformi institucija EU kako bi se ograničila moć Evropske komisije i eliminisao, po njihovom mišljenju, sadašnji demokratski deficit.

Vajdel svojim izjavama zastupa potpuno drugačije gledište od većine drugih njemačkih partija i njemačkih građana, koji uglavnom podržavaju članstvo u EU. Poslednjih godina AfD je ograničio evroskepticizam sa kojim je započeo djelovanje i prvenstveno se fokusirao na protivljenje migracijama. Prema nedavnim anketama, stranku podržava oko 22 odsto ispitanika, što je stavlja ispred vladajućih socijaldemokrata (SPD), koji uživaju podršku od 16 odsto. Sledeći veliki test biće evropski izbori u junu.

AfD je ponovo dospio na naslovne strane poslednjih nedelja kada se u javnosti saznalo za tajni sastanak krajnje desnice u Potsdamu, kome su prisustvovali članovi AfD-a i najmanje dva predstavnika konzervativne stranke Hrišćansko-demokratske unije (CDU). Na sastanku je bilo riječi o masovnoj deportaciji migranata, odnosno remigraciji.

Od tada se u njemačkim gradovima, gdje se okupljaju stotine hiljada ljudi, redovno održavaju protesti protiv desničarskih ekstremista. Protesti, koje su, između ostalih, podržali kancelar Olaf Šolc i njemački predsjednik Frank-Valter Štajnmajer, održani su i ovog vikenda. Na njima se, prema podacima njemačke policije, okupilo 910.000 ljudi, a organizatori su prijavili 1,2 miliona učesnika.