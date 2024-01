„Predređeni smo za saradnju, a verujem i za uspeh", rekao je premijer Robert Fico nakon bilateralnih razgovora sa Viktorom Orbanom u Budimpešti. Njih dvojica su razgovarali o pitanjima Ukrajine, Izraela i Palestine, ali i drugim temama

Izvor: Euroactiv/You tube/Euronews

Tokom bilateralne debate iza zatvorenih vrata, koja je trajala više od sat vremena duže nego što je prvobitno planirano, delegacije su se uglavnom fokusirale na temu Ukrajine, ali i na situaciju u Izraelu i Palestini.

Fico je naglasio da je Višegradska grupa (V4) grupa centralnoevropskih država koju čine Poljska, Češka, Mađarska i Slovačka, upravo format koji treba da traži rešenja za aktuelne probleme u regionu jer kako je rekao „nažalost, evropska Unija danas ne nudi takva rešenja."

Fico tvrdi da je V4 saradnja „namerno onemogućena".

To je i razlog zašto želi da izvrši pritisak na premijera Češke da sazove predsedavanje Višegradskom grupom i traži način razumevanja i u Varšavi.

Za funkcionisanje V4 zainteresovani su samo on i mađarski premijer Orban, smatra Fico i dodaje da se V4 stoga trenutno pretvara u V2.

Fico se oseća „marginalizovano" u EU

Iako Fico deli Orbanovo viđenje Ukrajine u Briselu, za razliku od mađarskog premijera, on je podržao zajednički pristup i glasao za otvaranje pregovora o pristupu Ukrajini na samitu u decembru.

Međutim, Fico zadržava hrabriji stav na unutrašnjem planu, neumoljivo kritikujući Ukrajinu, nazivajući je „jednom od najkorumpiranijih zemalja na svetu".

"Situacija u Ukrajini nema vojno rešenje, a trenutna strategija ne funkcioniše", rekao je Fico medijima u Budimpešti. Zaustavljanje vojne pomoći Ukrajini bila je jedna od glavnih tema usled čega je njegova stranka Smer odnela pobedu na septembarskim parlamentarnim izborima.

Pored potrebe odbrane suvereniteta, Fico je na konferenciji za novinare naglasio da Slovačka pod njegovim rukovodstvom neće podržati ukidanje mogućnosti da države članice stave veto na odluke većine. Istakao je savezništvo Slovačke i Mađarske i u ovoj oblasti.

„Dragi Roberte, hvala ti na pomoći sa migrantima i molim te da nam i dalje pomažeš na ovaj način", rekao je Viktor Orban na konferenciji za novinare i dodao da su se on i Fico od 2012. godine sastali 33 puta. „Možda je to evropski rekord", rekao je on.

Fica u Davosu, prema sopstvenim rečima, očekuje „drugačiji pristup". Tvrdi da ga evropska zajednica marginalizuje zbog njegovih stavova.

„Ako se ne suprotstavimo ovoj politici da ko ima drugačije mišljenje, on je isključen iz dobrog društva, onda Bog neka čuva Evropsku uniju", rekao je on.

Evropski parlament bi takođe trebalo da usvoji rezoluciju u vezi sa naporima slovačke vlade da ukine Specijalno tužilaštvo i izmenama Krivičnog zakonika, o čemu je već raspravljao u decembru.

Prema Ficcovim rečima, rasprava u Domu EU je samo nastojanje opozicionih slovačkih evroposlanika da zaustave priliv evropskih fondova u Slovačku.

Mađarska u februaru čeka slično glasanje u Briselu za zaustavljanje protoka evropskog novca. Da bi se to desilo, sve države članice moraju da zauzmu ovaj stav.

U Budimpešti je, međutim, Fico naglasio da će podržati Mađarsku po ovim pitanjima.