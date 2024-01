Hrvatski fudbalski trener Vjeran Simunić bio na vjenčanju princa Abdul Matina, sina sultana Bruneja Hasanala Bolkiaha.

Izvor: X/tmski

O raskošnom vjenčanju princa od Bruneja i dalje se priča, a jedan od gostiju bio je i hrvatski fudbalski trener Vjeran Simunić, koji je opisao bogatstvo kojem je svjedočio.

"Živio sam i radio na Brunejima četiri godine tako da sam znao što mogu da očekujem na vjenčanju princa Abdul Matina, sina sultana Bruneja Hasanala Bolkiaha, ali ono što je suprugu Biserku i mene dočekalo premašilo je sva naša očekivanja", kaže za 24 sata Vjeran Simunić, fudbalski trener koji je bio gost na vjenčanju princa Abdula i Aniše Kalebić i dodaje:

"Bogatstvo sultana Bruneja je nestvarno, mjeri se desetinama milijardi dolara, samo palata u kojoj žive ima 1.700 soba i garažu sa 7.000 automobila, a takva je bila i svadba njegovog sina. Luksuz na svakom koraku, a pazilo se na svaki detalj. Od dolaska do aerodroma sve je bilo organizovano. Granicu sam prešao bez kontrole kao da sam premijer, dočekao nas je lični vozač sa kadilakom i bio nam je na raspolaganju tokom našeg boravka na Brunejima 00-24 Odmah smo dobili raspored događaja sa dres kodom svaku priliku", rekao je Simunić.

Vjenčanje je trajalo deset dana, a kulminacija su bila poslednja dva dana kada se u palati Istana Nurul Iman okupilo 4.000 zvanica.

"O veličini palate najbolje svjedoči činjenica da u njoj živi sultan sa svojih 12 djece i njihovim porodicama, među kojima je i deseti po redu Abdul Matin, koji je završio britansku kraljevsku akademiju Sandhurst, gdje je upoznao svoju buduću suprugu Anišu. Prvog od poslednja dva dana muškarci su morali da nose odjela sa kravatom, a žene bijele haljine, a drugog dana muškarci su morali da nose smokinge sa leptir mašnama, a žene tamne haljine. Pristojne, zatvorene, prilagođenje tamošnjim običajnima. Cijeli kraj je obezbjeđivala policija i vojska i bilo je zabranjeno prelijetanje dronovima i avionima", prepričava svoje iskustvo Simunić i dodao:

"Prostor je bio ukrašen milionima ruža svih boja i služila se hrana iz cijelog svijeta, od iranskog kavijara i aljaških rakova, preko jastoga i japanske Wagyu govedine, do nekoliko vrsta poslastica... Posluženo je ukupno 18 jela, serviranih u specijalnim posudama sa zlatnim i srebrnim priborom za jelo. Zaista je nemoguće opisati kako je sve to izgledalo, mogao bih satima da pričam o događaju koji ću pamtiti do kraja života. Ovo je vjerovatno najskuplje venčanje u istoriji gdje su se okupili šeici, sultani, prinčevi... iz cijelog svijeta", zaključio je Simunić.