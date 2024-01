Grant Šaps, ministar odbrane Velike Britanije, rekao je da protivnici Zapada, naoružavaju sebe i svoje saveznike, što svijet čini mnogo opasnijim.

Izvor: Twitter/@PressTV

Velika Britanija treba da se pripremi za buduće ratove koji bi mogli da izbiju u narednih pet godina, u koje će biti uključene i Kina, Rusija, Sjeverna Koreja i Iran, rekao je britanski ministar odbrane, piše Tajms.

Grant Šaps je takođe rekao da se svijet mora prebaciti u 'predratnu fazu' kako su globalni sukobi eskalirali i pozvao saveznike u NATO-u da povećaju izdatke za odbranu kako bi ispunili ciljeve alijanse od dva posto BDP-a.

U svom govoru u Lankaster Hausu, nakon vazdušnih napada SAD i Velike Britanije na Hute koje podržava Iran, Šaps je takođe rekao da protivnici Zapada naoružavaju sebe i svoje saveznike, što "svijet čini mnogo opasnijim“.

On je takođe rekao da sjevernokorejske balističke rakete koristi Rusija u napadima na Ukrajinu. Šaps je upozorio da Kina posmatra zapadne reakcije u Ukrajini, posebno nakon izbora na Tajvanu prošlog vikenda.

"Dok Rusija nastavlja svoju ilegalnu kampanju u Ukrajini, Kina procjenjuje da li će Zapad izgubiti strpljenje“, rekao je on.

"U roku od pet godina mogli bismo da se suočimo sa brojnim prijetnjama, uključujući Rusiju, Kinu, Iran i Sjevernu Koreju. Gledajući današnje sukobe u svijetu, zapitajte se da li će se broj sukoba povećati ili smanjiti? Valjda svi znamo odgovor - vjerovatno će se povećati.'

"Sve u svemu, ove kombinovane prijetnje dovode u opasnost međunarodni poredak zasnovan na pravilima koji je uspostavljen da bi se održao mir posle Drugog svetskog rata. Tužno je što je današnji svijet mnogo opasniji.

Premijer Riši Sunak obećao je da će "riječi potkrijepiti djelima“ dok Huti nastavljaju da napadaju brodove kod obale Jemena. Govoreći pred parlamentom prvi put nakon prošlonedeljnih vazdušnih udara, Sunak je rekao da je intervencija SAD i Velike Britanije zamišljena kao "jednokratna, ograničena akcija".

Ali on je takođe rekao da neće oklijevati da brani britanske interese ako se napadi Huta nastave i dodao da bi bila poslata pogrešna poruka da su britanski brodovi 'laka meta' da nije odgovoreno na napad dronovima i raketama na HMS Diamond do prošle nedelje.

Sunak je rekao i da vladina procjena sugeriše da u britanskim udarima, u kojima je uništeno 13 ciljeva na dvije lokacije, nije ubijen civil. Devet zgrada je pogođeno u selu Bani, mjestu sa kojeg se lansiraju bespilotne letelice za izviđanje i napade, a još tri na pisti Abs. Uništen je i raketni bacač koji su koristili Huti.

Šaps je ranije tvrdio da Britanija i SAD žele da napadi u petak budu jednokratni, ali su bili spremni da preduzmu dalje akcije ako Huti, opisani kao produžetak Irana, ne zaustave napade dronovima.

On je odbacio tvrdnje da su napadi predstavljali eskalaciju sukoba u Gazi i insistirao na tome da se radi o nepovezanoj odbrani globalnih pomorskih puteva i prava brodara da koriste međunarodne vode.

Dok se pripremao da objavi najveću kopnenu mobilizaciju za NATO u poslednjih 40 godina, Šaps je rekao da će potrošnja na odbranu nastaviti da raste. On će najaviti raspoređivanje 20.000 vojnika širom istočne Evrope na vojne vježbe jer je, kako je rekao, "vrijeme mira u posthladnoratovskom periodu završeno”.

Šaps je rekao da bi Huti dobili previše vrijednih informacija da su poslanici unaprijed razgovarali o napadima. On je odbacio izvještaje da je američka administracija bila uznemirena njegovim upozorenjem da će doći do napada. Naime, na pitanje prošle nedelje o mogućim napadima na mete Huta, rekao je: "Pazite na to područje“.