Kriza u Crvenom moru će uticati na povećanje cijena u svijetu, a troškovi isporuke su već porasli.

Izvor: Ahmed Gomaa / Xinhua News / Profimedia

Napadi militanata koje podržava Iran u Crvenom moru zatvorili su jednu od glavnih svjetskih trgovačkih ruta za većinu kontejnerskih brodova - brodove koji prevoze sve, od djelova automobila do cipela, iz jednog ugla svijeta u drugi, prenosi CNN.

Produženo zatvaranje plovnog puta, koji se povezuje sa Sueckim kanalom, moglo bi da ugrozi globalne lance snabdijevanja i da podigne cijenu industrijske robe u ključnom trenutku borbe protiv inflacije. Suecki kanal čini 10-15% svjetske trgovine, što uključuje izvoz nafte, i 30% globalnog obima kontejnerskog transporta.

Militanti Huti, stacionirani u Jemenu, kažu da navijaju za izraelski rat protiv Hamasa u Gazi. Američka vojska i njeni saveznici pojačali su bezbijednost na moru, ali napadi se nastavljaju - u utorak je oborena 21 raketa, kao i dronovi. Američke i britanske snage su u četvrtak povećale namjeru kada su pogodile više od 60 meta Huta, što je, kako je predsjednik Džo Bajden rekao, direktan odgovor na prijetnju "slobodi plovidbe na jednom od najvažnijih svjetskih plovnih puteva".

Tesla pauzira većinu proizvodnje u svojoj velikoj fabrici električnih automobila u Njemačkoj jer su napadi prekinuli snabdijevanje djelovima. Trgovci upozoravaju na kašnjenje u isporuci, a troškovi transporta robe morem rastu. Cijene nafte takođe rastu – Brent i američka nafta su u petak porasle oko 3% iz straha od šireg regionalnog rata koji bi mogao da poremetiti snabdijevanje. Energetska tržišta su već bila na ivici nakon što je Iran u četvrtak zaplijenio tanker u Omanskom zalivu.

U izvještaju objavljenom u utorak, Svjetska banka je upozorila da je prekid ključnih brodskih ruta "stvorio poremećaj u mrežama snabdijevanja i povećao vjerovatnoću inflatornih uskih grla". Šest od deset najvećih kompanija za transport kontejnera — Maersk, MSC, Hapag-Lloid, CMA CGM, ZIM i ONE — u velikoj mjeri ili potpuno izbjegavaju Crveno more zbog prijetnje koju predstavljaju militanti Huti.

Opasnost po posadu, teret i plovila primorala je prevoznike da preusmjere brodove oko južnoafričkog Rta dobre nade, što je dovelo do kašnjenja do tri nedelje. Izvršni direktor kompanije Maersk Vincent Clerc rekao je u četvrtak za Fajnenšel tajms da bi ponovno uspostavljanje bezbjednog prolaza kroz Crveno more moglo da potraje "mjesecima". "To bi potencijalno moglo da ima prilično značajne posledice po globalni (ekonomski) rast", ​​dodao je on.

Globalna trgovina pala je za 1,3 odsto od novembra do decembra, saopštio je u četvrtak njemački Institut za svjetsku ekonomiju Kil, navodeći "posledicu napada na teretne brodove u Crvenom moru". Troškovi isporuke su već porasli, što bi na kraju moglo da utiče na potrošačke cijene. "Što su poremećaji duži, to su jači efekti stagflacije za globalnu ekonomiju", napisao je glavni ekonomista Alijanza Mohamed A. El Erian prošle nedelje na "X", misleći na toksičnu kombinaciju niskog ili nultog ekonomskog rasta i visoke inflacije.

Ako rat između Izraela i Hamasa eskalira u širi regionalni sukob, ili ako Huti odluče da prebace svoje napade na naftne tankere i brodove za rasute terete — koji prevoze ključne sirovine kao što su ruda gvožđa, žito i drvo — posledice po globalnu ekonomiju bile bi teže. "U okruženju eskalacije sukoba, snabdijevanje energijom bi takođe moglo biti značajno poremećeno, što bi dovelo do skoka cijena energije", dodaje se u izveštaju Svjetske banke. "To bi imalo značajne posledice po cijene drugih roba. Prema Capital Economics-u, prijetnja cijenama energije je najveći rizik.

"Iako je malo vjerovatno da će trenutni poremećaji u pomorstvu poremetiti globalni trend pada inflacije, primjetna eskalacija osnovnog vojnog sukoba mogla bi da podigne cijene energije, koje bi se prenijele na potrošače", napisali su Simon MacAdam i Lili Millard, ekonomisti.

Oksford Economics takođe očekuje da će inflacija nastaviti da se smanjuje, ali i dalje vidi rizik za rast cijena. Ako troškovi kontejnerskog transporta ostanu na sadašnjem nivou - skoro udvostručili nivo od početka decembra - to bi moglo povećati globalnu inflaciju za oko 0,6 procentnih poena, napisao je Ben Mej, direktor globalnog makroekonomskog istraživanja u kompaniji.

A trgovci na malo, poput švedske kompanije za namještaj Ikea, upozorili su na kašnjenje isporuke i moguće nestašice određenih proizvoda. Slično tome, britanski prodavac odjeće Nekt objavio je prošle nedelje: "Poteškoće sa pristupom Sueckom kanalu, ako se nastave, vjerovatno će izazvati određena kašnjenja u isporuci zaliha početkom godine.

Proizvođač cipela Crocs je takođe najavio da artikli namijenjeni Evropi stižu dvije nedelje kasnije nego obično. Crocs za sada ne očekuje 'materijalni uticaj' na svoje poslovanje, ali je za CNN rekao da će "nastaviti da pažljivo prati situacije". Nisu jedini. Preduzeća širom svijeta su na ivici, nadajući se da će se poremećaj uskoro okončati, ali počinju da brišu prašinu sa planova za vanredne situacije koji su poslednji put sprovedeni tokom pandemije.

Abercrombie & Fitch planira da koristi vazdušni transport kad god je to moguće kako bi izbjegli kašnjenja, navodi se u e-poruci dobavljačima koju je video Blumberg. "Mi mijenjamo načine transporta i/ili plovne puteve kada je to opravdano da bismo održali protok robe", rekao je portparol kompanije za CNN. Situacija bi mogla da se pogorša u narednim nedeljama jer špediteri žure da dobiju narudžbine iz Kine prije nego što se fabrike zatvore za Lunarnu Novu godinu.

"Sledećih pet nedelja do kineske Nove godine 10. februara biće veoma teško za špeditere i za otpremu", rekao je Filip Damas, šef savjetnika za lanac snabdijevanja Drevri, u komentarima objavljenim na internetu u ponedeljak. On je, međutim, primijetio da će višak otpremnih kapaciteta u širem smislu značiti promptne stope - cijena jednokratnih teretnih pošiljki za razliku od unapred dogovorenih cijena - "ponovo će pasti posle kineske Nove godine".

Pored povećanja vozarina na licu mjesta zbog napada na Crveno more, prevoznici se bave i hitnim doplatama. "Ukupne cijene" od 5.000 do 8.000 dolara po kontejneru za glavne trgovačke rute koje dolaze iz Azije su 2,5 do 4 puta "normalne" vrijednosti za ovo doba godine, procijenio je Džuda Levin, šef istraživanja u logističkoj firmi Freightos. Međutim, to je i dalje 45% -75% ispod njihovog "vrha pandemije" krajem 2021, primijetio je Levin. U to vrijeme, sve veća potražnja za robom od strane potrošača vezanih za kompaniju sukobila se sa uskim grlima u snabdijevanju, u rasponu od nestašice kontejnera do zagušenja luka.

Problem sa Sueckim kanalom doprinosi postojećim problemima u pomorskom saobraćaju, jer je saobraćaj kroz vitalni Panamski kanal već ograničen zbog velike suše. "Za kompanije koje pokušavaju da prebacuju robu širom svijeta, trenutno imate veliki problem – ne možete se osloniti na Panamski kanal i ne možete se osloniti na Suecki kanal", rekla je Karolina Klint, glavni komercijalni direktor za Evropu u profesionalnom uslužna firma Marsh McLennan.

Neki okeanski brodovi koji obično prolaze kroz Panamski kanal preusmjerili su se na Suecki kanal prije nego što su napadi u Crvenom moru eskalirali, saopštila je logistička kompanija C.H. Robinson. Metju Burges, potpredsjednik globalnih okeanskih usluga u kompaniji, rekao je da će globalni kapacitet dostave biti ograničen još neko vrijeme. "Biće problema u tranzitu robe iz Azije u Evropu najmanje narednih osam nedelja zbog dodatnog vremena potrebnog za korišćenje rute Rtom dobre nade", rekao je on za CNN.

"Kao što smo vidjeli sa prethodnim globalnim prekidima u snabdijevanju, nestašice prazne opreme će se vjerovatno brzo pojaviti, što će povećati kašnjenja jer će kompanije možda morati da čekaju još dvije do tri nedelje na prazan kontejner. Za sada, barem, glavne luke u Evropi i Sjedinjenim Državama – uključujući luku Roterdam, luku Los Anđeles i luke Njujork i Nju Džersi – ostale su ograničene u uticaju krize na Crvenom moru. Ali oni su na oprezu za mogući razvoj događaja.

"To je još jedan poremećaj u lancu snabdijevanja", rekao je za CNN Džin Seroka, izvršni direktor luke Los Anđeles. "Ovo neće nestati za tri ili četiri nedelje." Čak i da napadi prestanu danas, dozvoljavajući većini plovila da prođu kroz Crveno more, raniji udari mogli bi da odjekuju neko vrijeme, kaže Burgess iz C.H. Robinson. "Biće potrebno dosta vremena da se otklone prekidi i kašnjenja koja su već prisutna", piše CNN.