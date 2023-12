Cijene nafte su u utorak bile nešto više, zbog toga što tankeri izbegavaju Crveno more usled pojačanih napada hutiskih militanata koje podržava Iran, a koji su poremetili međunarodne rute za transport.

Izvor: YouTube/Screenshot/WION

Poslednjih nedelja, jemenski pobunjenici Huti pokrenuli su seriju napada dronom na komercijalne brodove koji prelaze Crveno more, što je navelo međunarodne snage predvođene SAD da patroliraju vodama u blizini Jemena.

Glavne brodske linije i transporteri nafte obustavili su u petak putovanje kroz Crveno more, nakon što je više od deset brodova bilo napadnuto od početka rata između Izraela i Hamasa početkom oktobra.

Glavni špediteri, uključujući MSC i Maersk, glavnog naftaša BP i grupu tankera za naftu Frontline, rekli su da će izbjegavati rutu Crvenog mora, zbog "slabljenja bezbjednosti" u ovom području, navodi CNBS.

"Energetici počinju da poskupljuju zbog poremećaja globalne dnevne potražnje za naftom od koje devet odsto protiče kroz Suecki kanal", napisao je viši portfolio menadžer finansijske organzacije NewEdge Wealth Ben Emons u dnevnoj bilješci, dodajući da je nafta tipa Brent "posebno osjetljiv" na ove poremećaje.

On je primijetio da će ovo takođe imati efekte prelivanja na drugu robu kao što su kafa, soja, nikl i palmino ulje, s obzirom na to kako se procjenjuje da 12 odsto trgovinskih tokova robe koja se ne odnosi na naftu prolazi kroz Suecki kanal – najkraći brodski put između Evrope i Azije kojim je povezano Crveno more.

Najveća investiciona banka Goldman Saks očekuje da će ukupni uticaj biti ograničen.

"Malo je vjerovatno da će poremećaj imati velike efekte na cijene sirove nafte i tečnog naftnog gasa (LNG), jer mogućnosti preusmjeravanja plovila podrazumijevaju da proizvodnja ne bi trebalo da bude direktno pogođena", rekli su analitičari investicione banke u izvještaju.

U saopštenju objavljenom u nedelju, predsjedavajući i generalni direktor Uprave za Suecki kanal Osama Rabie, rekao je da je od 19. novembra 55 plovila preusmjereno kroz Rt dobre nade - duži put oko juga Afrike, dok je 2.128 brodova prošlo kroz Suecki kanal.

SAD su obećale međunarodne napore u borbi protiv ove situacije, šireći multinacionalne pomorske snage u Crvenom moru kako bi se zaštitile od napada.

Nova bezbjednosna inicijativa, nazvana Operacija Prosperity Guardian, ima za cilj da odvrati dalje napade Huta, jer SAD vide potencijalno izbijanje regionalnog sukoba usred rata između Izraela i Hamasa. Identifikovane zemlje učesnice u odbrambenom paktu su Bahrein, Britanija, Kanada, Francuska, Italija, Holandija, Norveška, Sejšeli i Španija.