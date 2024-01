Ministar civilne odbrane Karl-Oskar Bohlin rekao je na konferenciji o odbrani "da bi moglo da dođe do rata u Švedskoj", a onda su se građani uspaničili.

Izvor: Profimedia

Upozorenje dva visoka zvaničnika odbrane Šveđanima da se pripreme za rat izazvalo je zabrinutost i optužbe za uzbunu. Ministar civilne odbrane Karl-Oskar Bohlin rekao je na konferenciji o odbrani "da bi moglo da dođe do rata u Švedskoj". Njegovu poruku je potom podržao i glavni vojni komandant general Mikael Bajden, koji je rekao da bi svi Šveđani trebalo da se psihički pripreme za tu mogućnost, prenosi Bi-Bi-Si.

Međutim, opozicioni političari su se usprotivili tonu upozorenja. Bivša premijerka Magdalena Anderson rekla je za švedsku televiziju da, iako je bezbednosna situacija ozbiljna, 'nije kao da je rat pred vratima'. Organizacija za prava deteta Bris saopštila je da njena nacionalna linija za pomoć obično ne dobija pozive o mogućnosti rata. Ali ove nedelje je zabeležen porast zabrinutih poziva mladih koji su videli vesti ili postove na TikToku koji govore o tome.

"Ovo je bilo dobro pripremljeno, nije bilo nešto izbrbljano", rekla je portparolka Brisa Maja Dal za Bi-Bi-Si. "Trebalo je da pruže informacije namenjene deci kada izađu sa ovakvim informacijama za odrasle. Uprkos grubosti poruke, primedbe ministra civilne odbrane i vojnog načelnika smatraju se pozivom za buđenje. Posle više od dva veka mira, Švedska je na nekoliko koraka od pridruživanja NATO odbrambenom savezu, čekajući zeleno svetlo turskog parlamenta, a zatim i Mađarske.

Vrhovni komandant je rekao da njegove primedbe nisu ništa novo. On je pre mesec dana posetio ukrajinski istočni front, a Švedska je jedna u grupi zemalja koje obučavaju ukrajinske pilote. Takođe se navodi da Stokholm razmatra slanje naprednih borbenih aviona Gripen u Ukrajinu.

"Moja ambicija sa ovim je da ne brinem ljude; moja ambicija je da navedem više ljudi da razmišljaju o sopstvenoj situaciji i sopstvenim odgovornostima", rekao je general Bajden kasnije za novine Aftonbladet. Finska se već pridružila NATO-u, a ruski zvaničnici sugerišu da će ona biti 'prva koja će patiti' ako tenzije sa NATO-om eskaliraju.

Švedski ministar civilne odbrane rekao je da njegov cilj nije da ljudi izgube san, već da steknu svest o tome šta se zaista dešava. On je apelovao na lokalne vlasti, planere za vanredne situacije i pojedince da reaguju. "Ako postoji nešto što me drži budnim noću, to je osećaj da se stvari odvijaju presporo", rekao je Bolin na konferenciji za društvo i odbranu u nedelju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Švedsku tokom konferencije da radi sa njegovom zemljom i drugima na proizvodnji oružja i 'zajedno da ojačamo'. Premijer Ulf Kristerson je dodao da će Švedska 2024. godine ispuniti cilj NATO-a da potroši 2% ekonomske proizvodnje (BDP) na vojnu odbranu, udvostručavajući svoju potrošnju od 2020. godine. Specijalista za odbranu Oskar Jonson rekao je da je ton upozorenja načelnika odbrane bio nešto poput bure u šoljici čaja i da je 90 odsto onoga što je rečeno proizašlo iz frustracije što se premalo radi na izgradnji civilne i vojne odbrane.

Upozorenje generala Bajdena da se mentalno pripremi za rat dolazi nakon upozorenja od pre mesec dana šefa poljskog Biroa za nacionalnu bezbednost (BBN), Jaceka Sieviere, koji je rekao da bi 'izbegle rat sa Rusijom, zemlje na istočnom krilu NATO-a treba da usvoje trogodišnji vremenski horizont za pripremu za konfrontaciju".

On je rekao da je izveštaj Nemačkog saveta za spoljne poslove u kojem se sugeriše da bi Nemačka i NATO trebalo da pripreme svoje oružane snage da budu u stanju da se odupru ruskim napadima za šest godina "previše optimističan". Oskar Jonson, specijalista sa Švedskog univerziteta odbrane, rekao je da, iako je rat moguć, biće potrebno nekoliko faktora da dođe do kraja: ruski rat u Ukrajini se privodi kraju, njena vojska ima vremena da obnovi i ponovo naoruža svoje borbene snage i da Evropa izgubi vojnu podršku SAD. Sve je to bilo u okviru mogućnosti, dodao je on.