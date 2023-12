Svjetska populacija porasla je za 75 miliona ljudi tokom 2023. i prvog dana nove godine, svijet će brojati više od osam milijardi ljudi, prema podacima koje je objavio američki Biro za popis stanovništva.

Svjetska stopa rasta stanovništva u protekloj godini bila je nešto ispod jedan odsto. Prema podacima Biroa za popis stanovništva, na početku 2024. godine u svijetu se svake sekunde očekuje 4,3 rođenja i dvije smrti.

Stopa rasta u Sjedinjenim Američkim Državama u protekloj godini bila je 0,53 odsto, što je otprilike polovina svjetske brojke. SAD su porasle za 1,7 miliona ljudi i 1. januara 2024. godine imaće 335,8 miliona ljudi.

Ako se trenutni tempo nastavi do kraja decenije, 2020-te bi mogle biti decenija sa najsporijim rastom u istoriji SAD, sa stopom rasta manjom od četiri odsto u periodu od 10 godina od 2020. do 2030. godine, rekao je Vilijam Frej, demograf u The Brookings Institution.

Trenutno za najsporiju deceniju važi ona nakon Velike depresije 1930-ih, kada je stopa rasta iznosila 7,3 odsto.

"Naravno da bi rast mogao malo da se ubrza kada izađemo iz decenije koju je obeležila pandemija. Ali i dalje bi bilo teško doći do 7,3 odsto", rekao je Frej.

Početkom 2024. očekuje se da će Sjedinjene Američke Države imati jedno rođenje svakih devet sekundi i jednu smrt svakih 9,5 sekundi. Međutim, imigracija će sprečiti smanjenje broja stanovnika. Očekuje se da će međunarodna migracija dodati jednu osobu američkoj populaciji svake 28,3 sekunde. Ova kombinacija rođenja, smrti i međunarodne migracije povećaće populaciju SAD za jednu osobu svakih 24,2 sekunde, piše AP.