Kombi Hitne pomoći prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa autobusom u Italiji u kojem su bila djeca u dobi od 7 do 11 godina.

Izvor: YouTube/printscreen/MilanoToday

Četvoro ljudi iz vozila Hitne pomoći poginulo je kada se njihov kombi direktno sudario sa autobusom punim mladih u Italiji. Do strašne nesreće došlo je juče u tunelu Ca' Gulino, u gradu Urbino. Još sedmoro ljudi iz autobusa je povrijeđeno.

Kako pišu italijanski mediji, do nesreće je došlo kada je kombi Hitne pomoći prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa autobusom u kojem su bila djeca u dobi od 7 do 11 godina, u pratnji sveštenika i nekoliko odraslih osoba. Oni su se vraćali sa izleta kada je došlo do sudara.

Rallentamenti per traffico deviato su strada SS73 bis tra Urbino e Fermignano a causa dell'incidente tra un pullman e un'ambulanza in galleria Ca' Gulino. Il mezzo di soccorso si è incendiato. La#PoliziaStradaledi Pesaro sul posto per gestire la viabilità#27dicembrepic.twitter.com/RYsDdjECSt — Polizia di Stato (@poliziadistato)December 27, 2023

Kombi se nakon udesa zapalio. Poginule su sve četiri osobe iz kombija: tri medicinara i pacijent kojeg su prevozili do lokalne bolnice. Među djecom je bilo tek nekoliko lakše povrijeđenih, dok su svi u šoku. Neki su plakali i dozivali roditelje.

Sudeći po slikama sa lica mjesta, vozilo hitne pomoći je barem djelimično ušlo u suprotnu traku dok je skretalo u tunel, zaglavivši se ispod prednjeg točka autobusa. U toku je istraga koja će pokazati kako je došlo do nesreće.