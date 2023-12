Ribar tvrdi da je pronašao krilo malezijskog aviona MH370 čiji je pad misterija već godinama.

Kada je ribarska mreža prije devet godina uhvatila nešto u morskim dubinama nedaleko od jugoistočne obale Australije, Kristofer Kit Olver je odmah znao da je u pitanju nešto ogromno, piše Sidnej Morning Herald. Brodski motor se pregrijao zbog enormne težine, a ono što je mreža na kraju iznijela na površinu već godinama muči Kita.

Dugo nikome o tome nije pričao, ali danas, kada ima 77 godina i nakon što je preživio nekoliko srčanih udara, Kit je svjestan da mu je ostalo još malo vremena da olakša dušu i oslobodi se starih tajni. Zato je odlučio da progovori. "Bilo je to ogromno krilo velikog mlaznog aviona", kaže on. "Volio bih da nikada nisam vidio tu stvar... ali eto. To je bilo krilo."

Kit, koji je i sam u mladosti imao pilotsku dozvolu i upravljao avionima poput Cesne, odbacuje svaku mogućnost da se radilo o krilu malog aviona. "Ova stvar je bila mnogo veća od bilo čega u kategoriji privatnih aviona", kaže on. Džordž Kari je bio sa njim tog dana u septembru 2014.

Kari i Kit nisu bili u kontaktu nekoliko godina, ali čim su novinari pozvali Karija, on je tačno znao šta žele. "Nemate pojma kakve smo probleme imali kada smo povukli to krilo", kaže on. "Bilo je nevjerovatno teško i nespretno. Razvuklo je mrežu i pocepalo je. Bio je prevelik za nas da se izvučemo na palubu. Čim sam to vidio znao sam šta je to. Očigledno je to krilo, ili dio krila, komercijalnog aviona. Bilo je bijele boje, pa je očigledno da nije iz vojnog aviona ili malog aviona", kaže Kari.

Pošto nisu uspjeli da izvade krilo iz mreže, Kit je naredio svojoj posadi da presijeku mrežu. Kako je veče odmicalo, mreža od 20.000 dolara i sve u njoj tonuli su u mrak Južnog okeana. Krilo se zaustavilo na relativno maloj dubini, nekoliko stotina metara od sjeverne ivice dubokog podvodnog vulkanskog kratera. Područje je oko 55 kilometara zapadno od grada Roba u južnoj Australiji i otprilike na istoj udaljenosti od obale. Kit kako kaže veoma dobro poznaje to mjesto jer je to područje gdje lovi veoma cijenjenu ribu zvanu alfonsino.

Prva stvar koja je pala na pamet i Olveru i Kariju – a kažu i druga dva člana posade – je da je krilo možda dio aviona sa leta MH370 Malaisia Airlines-a, koji je nestao 8. marta 2014, sa 227 putnika i 12 članova posade. Nestanak tog aviona jedna je od najvećih svjetskih misterija, a sudbina ukletog leta do danas nije rasvijetljena. Istražitelji su tada zaključili da se MH370 srušio negdje u južnom Indijskom okeanu. Ali uprkos najskupljoj potrazi u istoriji, nije pronađen nijedan trag o tome gdje bi avion mogao da se nalazi.

Tokom 2015. i 2016. godine, nekoliko djelova aviona je izbacio okean na plažama Reuniona, ostrva na istočnoj obali Afrike, i na obali afričke države Mozambik. Zbog toga se Kit plašio da bi mogao biti označen kao teoretičar zavjere ako tvrdi da je pronašao krilo aviona stotinama kilometara istočno od oblasti gdje se smatralo da se MH370 srušio. Ali postojao je još jedan razlog zašto nije želio da izađe u javnost sa tom pričom. Kako kaže 1990. godine umalo nije poginuo kada je njegov tadašnji brod udario u nešto u moru, za šta je pretpostavio da je kontejner koji je pao sa teretnog broda. Njegov brod je iznenada počeo da propušta vodu i uprkos Kitovim naporima da ga spase, ubrzo je potonuo.

Ali kada ga je spasilački čamac doveo na obalu, Kit je na svoj užas shvatio da su novinari već pozvali njegovu suprugu Stefani i rekli joj da je nestao u moru. Od tada, Kit gaji averziju prema štampi, koja je postala još veća kada je, još uvek traumatizovan, stigao u grad Hobart i našao se okružen novinarima koji su ga ispitivali kako se osjeća i šta se tačno dogodilo. Kit se, međutim, kasnije smekšao i odlučio da novinarima ispriča kako je prije devet godina "ulovio" krilo mlaznog aviona.

Gluvi autoriteti

Olver tačno zna gdje se to dogodilo. Na ploteru za elektronske karte, na brodu svog prijatelja koji koristi sistem za globalno pozicioniranje, ucrtao je tačne koordinate mjesta gdje je spustio misteriozno krilo: 37 stepeni, 16 minuta južno i 139 stepeni, 12 minuta istočno. Kaže da je potom pokušao da obavijesti vlasti o onome što je pronašao i nazvao Australijsku upravu za pomorsku bezbijednost (AMSA). Ali rekli su mu da je sa ruskog broda pao kontejner i da je ono što je njegova mreža uhvatila mora da je dio kontejnera. AMSA je ove nedelje saopštila da nije bilo podataka o kontaktu sa Kitom tokom tog perioda. Kit je pokušao ponovo tri godine kasnije.

On je 27. novembra 2017. poslao e-poštu Ocean Infinity-ju, kompaniji koja je pokrenula novu - i na kraju neuspješnu - potragu za MH370. "Zovem se Kristofer Olver. Prije tri godine upravljao sam svojim brodićem kod Roba u Južnoj Australiji kada sam mrežom povukao krilo aviona. Prijavio sam incident i nadležni su me obavijestili da je u tom području nedavno izgubljen kontejner. Pošto je bio tako daleko od područja pretrage, nisu pokazivali dalje interesovanje", napisao je tada Kit. "Ovo nije bio kontejner za transport. Ubijeđen sam da je ovo bilo krilo aviona. Slobodno me pozovite. Kristofer (Kit) Olver.' Kaže da nikada nije dobio odgovor. I sada, sa tugom porodica izgubljenih na MH370 u mislima, Kit Olver pokušava još jednom da ispriča svoju priču u nadi da će ga ovoga puta neko čuti.