Prognostičari su naveli da bi erupcija vulkana na Islandu mogla da potraje oko deset dana.

Posle nedelja intenzivne seizmičke aktivnosti i erupcije vulkana na Islandu koja je stvorila pukotinu od 3,4 kilometra i izbacila lavu brzinom koja je ekvivalentna punjenju olimpijskog bazena svakih 30 sekundi, meteorolozi sada strahuju od širenja izuzetno štetnih gasova. Naime, sumpor-dioksid koji je do sada duvao nad divljinom, zbog promjene smjera vjetra, mogao bi da se prenese preko glavnog grada Rejkjavika, koji se nalazi 40 kilometara jugozapadno.

Erupcija je počela u ponedeljak uveče na jugozapadu Islanda u Hagafelu, koji se nalazi na poluostrvu Rejkjanes, saopštio je meteorološki zavod zemlje.

Prije erupcije, vlasti su evakuisale 3.800 ljudi iz obližnjeg ribarskog grada Grindavik zbog pojačane seizmičke aktivnosti i više od 230 zabilježenih zemljotresa. Do utorka ujutro, tok lave je splasnuo jer je duga pukotina počela da se konsoliduje u kratere.

Vulkanska eksplozija premašila je očekivanja naučnika. Odjeljenje za vulkanologiju i istraživanje prirodnih opasnosti Univerziteta Islanda pokazalo je da su mlaznice magme dostigle visinu od 100 metara. Lava je napredovala brzinom od 1 km na sat, a vulkan je oslobodio oblak sumpor-dioksida, deset puta veći od prethodnih erupcija na Islandu.

U utorak je postojala bojazan da bi promena smjera vjetra sa sjeverozapada na jugozapad mogla dovesti do zagađenja sumpor-dioksidom u Rejkjaviku. Einar Sveinbjornsson, meteorolog, rekao je za islandski Kanal 2 da "nema sumnje da će ljudi to osjetiti". Meteorolozi su sugerisali da bi zagađenje bezbojnim i oštrim gasommoglo da izazove blagu respiratornu nelagodnost i potencijalno da dovede do kiselih kiša, iako ne na nivoima štetnim za ljude ili poljoprivredu.

Islandska meteorološka kancelarija saopštila je da bi u prijestonici moglo da bude otkriveno zagađenje gasom, ali nije nagovijestila da bi to moglo biti ozbiljnog uticaja.

Uprkos zabrinutosti, lava u blizini Grindavika trenutno pravi više štete. Improvizovane brane lave u blizini geotermalne elektrane Svartsengi se pažljivo prate. Aerodrom Keflavik, udaljen manje od 16 milja, ostao je otvoren, iako su prijavljena neka kašnjenja.

Na Islandu postoje 33 aktivna vulkanska sistema - najveći broj u Evropi. Poluostrvo Rejkjanes nije eruptiralo osam vjekova do 2021. godine. Od tada su se dogodile tri erupcije - sve u udaljenim, nenaseljenim područjima. Vulkanolozi smatraju da bi ovo mogao biti početak nove ere aktivnosti u regionu.

Ministarstvo spoljnih poslova Islanda je ažuriralo svoje savjete, pozivajući ljude da se drže dalje od trenutno pogođene oblasti, napominjući da Rejkjavik i ostatak Islanda nisu direktno pogođeni. Turističke destinacije, poput geotermalne banje Plava laguna u blizini vulkana, zatvorene su. Banja je tek ponovo otvorena nakon što je bila zatvorena više od mjesec dana od 9. novembra kada je više od 1.000 zemljotresa pogodilo ovu oblast za 24 sata. Stanovnicima Grindavika trenutno je dozvoljen samo ograničen pristup kućama.

Prognostičari su naveli da bi erupcija mogla da potraje oko deset dana.

