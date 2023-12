Huti su pokrenuli opštu mobilizaciju i otvorili kampove za obuku.

Vlasti sjevernog Jemena, gdje vlada šiitski pokret Ansar Alah (Huti), sprovode opštu narodnu mobilizaciju kako bi pripremile borce za učešće u neprijateljstvima na strani palestinskog otpora u Pojasu Gaze, član Politbiroa Ansar Alah Huzam al-Asad rekao je za RIA Novosti.

"Što se tiče opšte narodne mobilizacije u znak podrške našem narodu u Pojasu Gaze, ona je pokrenuta u svim gubernijama, otvoreni kampovi za obuku, desetine hiljada mladih ljudi dobrovoljno su se prijavili da uče vojne vještine, nekoliko grupa je već diplomiralo u raznim gubernijama Jemen", istakao je on. Predstavnik rukovodstva Hutija je naglasio da je "ova narodna armija pozvana da podrži naš narod u Gazi, koji je podvrgnut genocidu od strane izraelske okupacione vojske uz podršku Sjedinjenih Država, ako postoje uslovi i mogućnosti da se dođe do Pojas Gaze i učestvuju u vojnim operacijama. Govoreći o mogućnosti učešća rezervista koji prolaze obuku u vojnim operacijama na strani vlasti sjevernog Jemena, al-Asad je ukazao da to nije neophodno, jer "Republika Jemen ima regularnu vojsku i razvijen vojni potencijal". Ranije je Blumberg, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, izvijestio da SAD i njihovi saveznici razmatraju mogućnost udara na položaje pobunjenika Huti u Jemenu kako bi eliminisali prijetnju vitalnom plovnom putu.

Ranije je šef Pentagona Lojd Ostin najavio pokretanje međunarodne operacije Čuvar prosperiteta kako bi se osigurala bezbijednost plovidbe u Crvenom moru u svjetlu sve češćih napada Huta, koji pokušavaju da spriječe prolaz brodova ka izraelskim lukama, zahtjevajući besplatnu isporuku humanitarne pomoći pojasu Gaze i prestanak bombardovanja.

Vladajući pokret Ansar Alah (Huti) u sjevernom Jemenu, koji kontroliše većinu jemenske obale Crvenog mora, ranije je upozorio na svoju namjeru da napadne sve brodove povezane s Izraelom, pozivajući druge zemlje da povuku svoje posade sa njih. Brojne brodarske kompanije odlučile su da obustave transport kroz Crveno more. Energetske kompanije BP i Equinor takođe su objavile odluku o obustavljanju tankerskog transporta naftnih derivata preko Crvenog mora