Poslednji zapis u dnevniku mlade majke pomogao je da se porota uvjeri da se ona nije ubila, već da ju je zapravo ubio njen muž.

Marija Munjoz (31) bila je očajna kada je njen suprug Džoel Pelot napustio njihov dom u Laredu u Teksasu, ostavljajući je da sama brine o njihova dva mala sina. A kada ju je policija pronašla mrtvu u njihovoj kući nakon što se vratio da 'razgovara', on je tvrdio da se predozirala tabletama na recept.

Međutim, ispostavilo se da je anesteziolog svojoj ženi ubrizgao otrovne ljekove ukradene iz bolnice u kojoj je radio u pokušaju da izbjegne skup razvod. Marijin dnevnik i snimci sa mobilnog telefona pomogli su istražiteljima da otkriju zlostavljanje koje je pretrpjela, prateći njen put kroz tugu do oporavka i nove vjere u budućnost. 'Šta je to što želim?', napisala je dan prije svoje smrti, broj 1.'Kreni naprijed!!'

Marija je upoznala svog muža kada je bila mlada medicinska sestra u Portoriku, a on je bio ambiciozni student medicine jedanaest godina stariji od nje. Vjenčali su se 2011. i nastanili se u pograničnom gradu u Teksasu gdje je odustala od karijere da bi izdržavala svog muža. Ali 2020. godine Marija je otkrila da je muž vara kada je našla avionsku kartu za ljetovanje u Evropi.

Stvari su se zahuktale 19. septembra, u subotu prije njene smrti, kada je Marija vidjela njegov auto ispred kuće njegove ljubavnice, Dženet Aredondo. Tom prilikom je razbio šoferšajbnu prije nego što su stigli kući, a ona mu je sledećeg jutra poslala poruku da angažuje advokata. "Možemo to da učinimo uz minimalnu intervenciju advokata. To je previše novca", uzvratio je on.

Nekoliko sati kasnije došlo je do promjene tona. "Tako sam tužan da me iznutra boli", poslao joj je imejl. "Želim da sjednem sa tobom da razgovaramo, bez svađe", napisao joj je. Marija je bila nervozna dok se pripremala za njihov poslednji sastanak što je otkriveno zbog njene poruke upućene drugarici. "Samo te pitam da li možeš da se pomoliš za mene", poslala je poruku svojoj prijateljici Jazmin Martnez u ponedeljak.

Dan ubistva

Policija je dobila poziv u utorak rano ujutro, a Pelot im je rekao da njegova žena ne diše i da je možda uzela neke tablete na recept. Našli su ga obučenog u hirurško odjelo kako oživljava svoju sada ženu dok su njihova dva sina spavala u susjednoj spavaćoj sobi.

Pelo je otišao do toaletnog ormarića da uzme klonazepam, lijek za koji je tvrdio da se njime predozirala, ali je stavio pakovanje u džep dok je policija pokušavala da reanimira njegovu ženu. "Bila je super depresivna", rekao im je. Pelo je odveden u policijsku stanicu na razgovor gdje su ga nadzorne kamere uhvatile kako plače, vrišti i gura namještaj kada je ostao sam. Priznao je da su špricevi i oprema za infuziju pronađeni u kući njegovi, ali da su bili dio njegove svakodnevne radne opreme.

U međuvremenu, Pelo je prisustvovao sahrani svoje žene gdje je plakao nad njenim kovčegom. Ali ono što su detektivi imali bili su Marijini dnevnici. "Moj muž, čovjek kojeg toliko volim, nanosi mi toliko bola. Neću da me srce boli, neću da me muči um. Sve što zaista želim je da vidim promjenu u njemu."

Policija je takođe pronašla snimak koji je snimila Marija, uključujući i jedan ljutiti razgovor u njihovom automobilu. "Šta želiš da uradim?", upitala je Pelota u jednom trenutku, 'šta očekuješ od ovog braka?' 'Ako izađeš na ta vrata, razvešćemo se', upozorila ga je.

Patolog je u Marijinom tijelu pronašao tragove droge, ali su dnevnici i snimci bili dovoljni da se isključi samoubistvo kao uzrok smrti. Šef Marijinog muža u bolnici, anesteziolog dr Džon Hantsinger, bio je sumnjičav prema rezultatima i pozvao je policiju da dalje istraži, ali je prošlo četiri mjeseca prije nego što je toksikološki izvještaj otkrio da u Marijinom tijelu nema klonazepama. Umesto toga, bilo je sedam drugih ljekova koji se obično koriste tokom operacije, uključujući Propofol koji se može primijeniti samo injekcijom.

"Bio sam veoma šokiran kada sam video Propofol", rekao je dr Huntsinger, dodajući: "Vjerujem da je ovo bila smrt od Propofola." Policija je razgovarala sa Aredondom, koji je priznao da je Pelo redovno donosio ljekove, uključujući Propofol, iz bolnice. Takođe je otkrila da joj je Pelo priznao da je svojoj ženi ubrizgao injekciju one noći kada je umrla. Pelo je uhapšen i na sudu je tvrdio da joj je dao Narkan, lijek koji se koristi za poništavanje predoziranja opioidima.