Premijer Mađarske istakao da početak pregovora sa Ukrajinom smatra lošom odlukom.

Izvor: Profimedia/AFP/John Thys

Mađarska će moći da zaustavi proces pridruživanja Ukrajine Evropskoj uniji ako bude potrebno, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je istakao da početak pregovora sa Ukrajinom smatra "lošom odlukom" samita EU koji se održava u Briselu. "Mađarski parlament tek treba da glasa o članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji. A već je procijenjeno da će biti potrebno još oko 75 glasova da ovo pitanje dođe do nacionalnih parlamenata", rekao je premijer za Kossuth Radio, prenosi agencija Tass.

Orban je podsjetio da u Mađarskoj "o svim važnim pitanjima odlučuje parlament i izabrani predstavnici mađarskog naroda". Tako će biti i sa ulaskom Ukrajine u EU", dodao je premijer. Prema njegovom mišljenju, početak pregovora sa Ukrajinom "sam po sebi još nije štetan za mađarske nacionalne interese". "Imaćemo priliku da intervenišemo kasnije", istakao je Orban.

On je priznao da je pokušao, ali nije uspio, da ubijedi lidere 26 drugih zemalja EU da je loša ideja započeti pristupne pregovore sa Ukrajinom. "Bila je to duga i teška rasprava. Osam sati sam pokušavao da ih ubijedim da to ne rade", rekao je premijer Orban. Prema njegovim riječima, pokušao je da objasni kolegama da bi početak pregovora sa Ukrajinom bila "loša odluka" jer zemlja nije spremna za to, ali kako kaže, "bilo ih je nemoguće ubijediti". "Zamolili su me da ih ne stopiram", naglasio je Orban.

Glavni argument drugih lidera EU bio je da će "pregovori biti dugi i da se ne radi o skorom ulasku Ukrajine u Uniju". Ipak, Orban je odbio da učestvuje u odluci. "Umjesto toga, izašao sam iz sobe", istakao je premijer.

Otprilike tri sata nakon zastoja u raspravi lidera EU o pristupanju Ukrajine, njemački kancelar Olaf Šolc je predložio mađarskom premijeru da izađe iz sale i popije kafu. Viktor Orban, kako piše Politiko, zaista nije bio voljan da pristane na otvaranje pregovora o proširenju sa Kijevom, pa mu je, navodno, Šolc predložio da bi trebalo da razmisli o tome i da nakratko napusti prostoriju. Šolc je uputio preporuku mađarskom lideru ispred svojih kolega iz EU okupljenih za kružnim pregovaračkim stolom na samitu lidera u četvrtak.