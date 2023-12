Izrael je od 2016. primio 320 miliona dolara američke vojne pomoći za razvoj tehnika koje bi im omogućile uništavanje Hamasovih podzemnih tunela.

Međutim, univerzalan lek koji bi im pomogao u brzom uništenju Hamasovih tunela nije pronađen.

Uništavanje mreže podzemnih Hamasovih tunela jedan je od razloga zašto je izraelska vojska nastavila ofanzivu posle jednonedeljnog primirja, uprkos rastućem međunarodnom pritisku. Imaju namjensku jedinicu inžinjera, kao i obučene komandante, opremljene da istraže tunel i unište ga. Ali kako bi sačuvali živote vojnika, više su se oslanjali na pse tragače, robote i dronove.

Prvi korak je lociranje tunela. Za to služe radarski i akustični senzori, ali djelovanje im je ograničeno u urbanom okruženju, zatrpanom ruševinama. Jednostavnija metoda sastoji se od ubacivanja dimne granate u ulaz u tunel, koji se zatim spoji s pjenom, a dalje se prati da se vidi gdje će dim izaći.

Za potpuno uništenje tunela nije dovoljna jedna eksplozija, nego postavljanje eksploziva duž podzemnih prolaza, tumači Fajnenšel tajms. Jedna od metoda je korišćenje tekućih eksploziva koji ispunjavaju prostor tunela i potom detoniraju, objašnjava Jehuda Kfir, izraelski građevinski inženjer i rezervni oficir IDF-a.

Druga mogućnost su oružja koja usisavaju kiseonik kako bi proizvela eksploziju izuzetno visoke temperature, ali njihova primjena je kontroverzna na naseljenim područjima.

Treća opcija je upumpavanje morske vode pod visokim pritiskom, i to Izrael već koristi, a u prilog toj tezi idu i snimci koji su objavljeni. Danas je rečeno da je Izrael instalirao najmanje pet pumpi oko 1,5 kilometara sjeverno od izbjegličkog kampa Al-Šati koje bi mogle da upumpavaju hiljade kubnih metara vode na sat – što znači da bi mogle da poplave mrežu tunela dugu 480 kilometara u roku od nekoliko nedelja.

Ta tehnologija se već koristi u industriji nafte i gasa, tumači Dafni Ričmond-Barak, profesorka na izraelskom Univerzitetu Rajhman, autorka knjige o podzemnoj borbi.

Uništavanje Hamasovih tunela najteži je aspekt misije izraelske vojske i među najvažnijim, ističe Ričmond-Barak. Ali zadatak je težak. Moramo da budemo strpljivi, trebaće vremena, kaže profesorka.

Iskopavanje novih, paralelnih tunela predstavljalo bi manji rizik za taoce od poplava i eksplozija. Za tu metodu se zalaže inžinjer Jehuda Kfir. Izrael bi trebao, kaže on, da stigne do srca Hamasovog sistema ne odozgo, nego odozdo. Ali za to treba vremena. Neki zvaničnici žale što Izrael nije ništa ozbiljnije preduzeo godinama ranije. „Trebali smo sve to da uništimo kada je Hamasova mreža tunela bila manja. Imali smo sve obavještajne podatke“, rekao je bivši bezbijednosni zvaničnik za FT.

Smatra se da je većina Hamasovih tunela preživjela gotovo osam nedelja nemilosrdnog izraelskog napada, piše FT. U tunelima Hamas sakriva oružje i više od 130 talaca koje još uvijek drži. Kopanje tunela je drevna ratna tehnika. Jevreji su ih koristili u slavnoj pobuni protiv Rimljana prije 2.000 godina, koristili su ih i borci Viet Konga protiv američkih snaga u vijetnamskom ratu.

Pošto je Hamas osvojio vlast u Gazi prije 16 godina, prokopao je mrežu tunela u mekoj peščari Gaze. Uništenje tunela prioritet je za izraelsku vojsku. Do sada su locirali više od 800 ulaza u tunele, od čega su uništili 500. Izraelska vojska objavila je da je uništila mnogo kilometara tunela. FT navodi da se procjenjuje da je mreža tunela duža od 500 kilometara.

Izraelske snage sada kontrolišu veći dio sjeverne Gaze, ali vojnici IDF-a i dalje se suočavaju s napadima boraca Hamasa koji iskaču iz tunela i zatim se povlače „poput miševa‘‘, prenosi FT.

Izrael je navodno u operacijama 2021. koristio laserski navođene GBU-28 bombe, poznate kao „razbijače bunkera“. Od tada su izvukli lekciju da kopaju dublje i sistem tunela zaštite armiranim betonom, tumači izraelski inženjer Jehuda Kfir.

On pretpostavlja da je Hamas izgradio tunele u više slojeva, pri čemu su na vrhu uski tuneli s vratima otpornim na eksplozije, a na donjem nivou širi tuneli s logističkim centrima, skladištima oružja i stambenim prostorom.