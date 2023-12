Da li se se otvara novi front sukoba sa Rusijom?

Čini se da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov implicitno pretio Moldaviji usred tekućeg rata protiv Ukrajine, za koji Kremlj nastavlja da tvrdi da ga je počinio Zapad. Naime, Lavrov je juče u Skoplju rekao da Moldavija sebe dovodi u opasnost time što želi da uđe u Evropsku uniju. On je to rekao na ministarskoj konferenciji OEBS-a. Njegove reči su izazvale buru na konferenciji, čuo se žamor tokom njegovog izlaganja, pa je u jednom trenutku šef ruske diplomatije rekao kolegama: "Možete li me ostaviti na miru, molim vas? U junu prošle godine članice EU su Moldaviji ponudile podršku i dodelile joj status kandidata. Ova podrška je potvrđena u martu ove godine. Kozački memorandum, koji je mogao da reši situaciju u Moldaviji pre 20 godina, jedan je od osujećenih pokušaja rešavanja akutnih problema našeg kontinenta na principima OEBS-a. U to vreme NATO i Brisel su torpedovali dokument. U stvari, Moldavija je predodređena da bude sledeća žrtva u hibridnom ratu protiv Rusije koji je pokrenuo Zapad", rekao je Lavrov, prenosi "Njuzvik".