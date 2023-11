Svetski i domaći meteorolozi su upozoravali na izuzetno hladan period.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Svetski i domaći meteorolozi su upozoravali na izuzetno hladan period koji će potrajati, u ovom ciklusu, najmanje do kraja prve dekade decembra i to je počelo da se obistinjuje.

U prilog tome ide i objava na društvenoj mreži "X" "Extreme Temperatures Around The World", koja glasi da vlada "ozbiljna hladnoća u većem delu Evrope i da može potrajati još nekoliko nedelja". "Oštra hladnoća u Skandinaviji sa temperaturama ispod -34 stepena Celzijusovih danas u Savukoski Tulpiju u Finskoj.

Prošle su godine otkako Evropa nije imala tako duge intenzivne hladnoće u novembru/početkom decembra", navodi se u objavi. U još jednoj objavi na društvenoj mreži X uz mapu gde su prikazane neverovatno niske temperature za ovo doba godine u severnom delu Evrope, navodi se da se radi o "sasvim vanrednoj novembarskoj hladnoći u najsevernijoj Evropi".

"Apsolutno brutalna hladnoća, verovatno je blizu rekordnog nivoa za ovo doba godine, zvaničnu zima još nije ni počela na severnoj hemisferi", dodaje se. Kako objašnjava meteorolog Ivan Ristić, u prošli četvrtak i petak stigao je polarni vrtlog direktno sa severnog pola u Evropu i prvi prodor tog hladnog vazduha osetio je i Balkan i naša zemlja, već u subotu i nedelju 25. i 26. novembra.

"Imali smo puno snega na jugozapadu, jugu, jugoistoku Srbije, veliki nanosi doneli su i problem sa strujom i ostale poteškoće. Taj ciklon je posle krenuo ka Bugarskoj, Rumuniji, ka Crnom moru i Rusiji i donosi velike količine snega u tim krajevima. U Moskvi je tokom jučerašnjeg dana palo skoro polovina padavina koliko je inače prosek za ceo mesec. Taj polarni vrtlog kruži i ide prema zapadnoj Evropi doneseći sneg čak i u Englesku", kaže Ristić.

Takozvana crna mećava pogodila je juče Moskvu, a Moskovljani, inače naviknuti na ogromne količine snega i jaku zimu, kažu da ovako nešto nisu videli od 1977. godine! Grad je bio zagušen, letovi su bili otkazani, sneg je padao i padao, a na jugu Rusije desio se i uragan.

Međutim, kod nas su temperature sada drastično više, i tek će da rastu, te ćemo za koji dan, na sam početak decembra, u Srbiji imati temperature od čak 22 stepena Celzijusovih! A to je jer nastupa takozvana kriza polarnog vrtloga, ili vorteksa kako se još naziva,

To kaže meteorolog Ristić. Međutim, prema njegovim rečima, ta kriza polarnog vrtloga biće kratkotrajna, jer nam stiže veoma topao vazduh. "Već u četvrtak 30. novembra biće preko 10 stepeni, a u petak u pojedinim delovima zemlje, u Loznici očekuje se više 20 stepeni, čak do 22 stepena, u Beogradu od 18 do 20 stepeni", kaže Ivan Ristić.

Ali, u isto vreme u Sloveniji i na severozapadu Hrvatske, temperature će ponovo pasti i to veoma blizu nula stepeni. "Tako da ćemo imati veliku temperaturnu razliku na samo 400 kilometara udaljenosti. A taj hladan vazduh polako će da se približavati našoj zemlji i u toku subote doći će i do nas", kaže Ristić.

Hladan vazduh koji bude stigao do Srbije stvoriće mogućnost da kiša ponovo pređe u sneg u subotu, dok se u nedelju očekuje hladno, pravo zimsko vreme iako još nije počela zima. Temperature će biti od 0 do 4 stepena. "Hladnoće će biti još i dalje. Prva dekada decembra u severoistočnoj Evropi, od Karpata severnije biće baš hladnija, od -10 do -30 na krajnjem severu, pravo zimsko vreme.

Kod nas će temperature biti maksimalno između 0 i 5 stepeni Celzijusa, povremeno će biti uslova za snežne padavine. Porast temperature prema mojoj dugoročnoj prognozi očekujem krajem prve dekade, oko 10. decembra i onda ulazimo u period malo toplijeg vremena. Polarni vrtlog će i dalje biti prisutan na severu Evrope i očekujem njegov povratak početkom januara ili možda već krajem decembra, videćemo", kaže Ristić.