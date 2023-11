Otac čija je ćerka oteta u Izraelu je napokon ugledao svoju miljenicu, za koju je u početku mislio da je mrtva.

Teroristi Hamasa su selili taoce, uključujući i djevojčicu Emili Hend, od kuće do kuće dok su izraelske snage napadale Gazu, rekao je njen otac Tomas Hend za CNN. "To je strašno. Vukli su je, gurali... vjerovatno pod paljbom", dodao je on. To je samo jedan od detalja koje je saznao dok njegova ćerka polako otkriva šta se dogodilo nakon što je kidnapovana 7. oktobra i odvedena u Gazu, mjesto koje sada naziva "kutija".