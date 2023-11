Rusi tvrde da je njihov najnoviji MiG-35 prvi put letio iznad Ukrajine. Navodno ih ima samo šest.

Izvor: Profimedia

Rusija tvrdi da je njen najnoviji MiG-35 prvi put učestvovao u borbenim operacijama u Ukrajini, prenijelo je više medija. Glavni projektant "United Aircraft Corporation" (UAC) Sergej Korotkov rekao je da je MiG-35 izveo vazdušne udare u ovom ratu.

"Ovaj borbeni avion već učestvuje u svim operacijama koje se izvode. Da, moramo da uradimo još probnih letova i onda će Ministarstvo odbrane donijeti konačnu odluku", rekao je Korotkov za RIA Novosti na pitanje da li će MiG-35 uskoro krenuti u serijsku proizvodnju.

Prosječan čitalac će se svakako zapitati kako je moguće da borbeni avion koji još nije završio sve probne letove i druga ispitivanja učestvuje u borbenim dejstvima. Postoje dva moguća odgovora. Prvi je da su ruske vazduhoplovne snage navodno ranije testirale prototipove lovaca u stvarnim vojnim operacijama - na primjer, Moskva je prije nekoliko godina tvrdila da je Su-57 izveo nekoliko operacija u Siriji, prije nego što je ušao u serijsku proizvodnju. Drugi je da je ovo jednostavno propaganda UAC-a, što bi značilo da MiG-35 uopšte nije letio u Ukrajini. Pošto (za sada) nema vizuelnih dokaza o njegovom učešću u ovom ratu, ovo je vrlo moguća opcija.

MiG-35 Izvor: Youtube/KNIGHT FLIGHT VIDEO

Prema do sada dostupnim podacima, ovaj borbeni avion je proizveden u samo 6 modela, svi prototipovi. UAC je godinama pokušavao da ga proda i iz Indije je nuđen Argentini, ali do sada niko nije preduzeo konkretan korak ka sklapanju posla. Inače, riječ je o mašini koju Rusi označavaju kao borbeni avion generacije 4++ i tvrde da koristi naprednije verzije mlaznih motora Klimov RD-33 (MK), da ima naprednu avioniku, i što je veoma važno - AESA radar.

To bi značilo da je korak iza pete generacije aviona (kao što su američki F-35 ili ruski Su-57), a ispred 4+ generacije aviona (recimo francuski Rafale, evropski Eurofighter, novi verzije američkog F-16 itd.). To je oznaka koju prvenstveno koristi Moskva, dok mnogi na Zapadu ne obraćaju pažnju na to i skeptični su prema stvarnim mogućnostima ovog aviona, koji neki nazivaju samo rafiniranijom verzijom kultnog MiG-a 29.