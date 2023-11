Olaf Šolc smatra da ne treba da dođe do prekida vatre u Gazi.

Njemački kancelar Olaf Šolc rekao je danas da se protivi "momentalnom” prekidu vatre u Pojasu Gaze.

"Ne smatram da su pozivi na hitan prekid vatre ili duge pauze, koje otprilike znače isto - dobra stvar”, rekao je Šolc za njemački list "Hajlbroner štime”.

On je rekao da bi to značilo da Izrael ostavlja Hamasu mogućnost da se oporavi ili dođe do novih raketa, dodajući da podržava "humanitarno primirje”, prenosi RT Balkan.

Šolcov stav se sukobljava sa mnogim arapskim zemljama i sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, koji bi sledeće nedelje trebalo da se sastane sa njemačkim liderom u Berlinu.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan poručio je da ta zemlja nikada neće ostaviti Palestince u Pojasu Gaze koji su izloženi brutalnim izraelskim napadima u proteklih mjesec dana.

